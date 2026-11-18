Всю ночь 18 ноября Краснодарский край России подвергался массированным атакам беспилотников. После серии ударов поступают сообщения о попаданиях сразу по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам региона.

Целью масштабного обстрела региона стали Афипский и Ильский НПЗ — крупные промышленные объекты по переработке нефти, расположенные вблизи посёлков Афипский и Ильский, примерно в 50 километрах от Краснодара. Об атаке на эти объекты ранним утром сообщили OSINT-каналы, опубликовав кадры массированной атаки на Краснодарский край.

По данным аналитиков, обстрел региона начался после полуночи. Взрывы не утихали до утра — дроны непрерывно летали над населёнными пунктами области, а российская противовоздушная оборона активно пыталась уничтожить цели в небе.

Кадры массированной атаки дронов на Краснодарский край РФ этой ночью

В оперативном штабе Краснодарского края после 02:00 сообщали об угрозе применения беспилотников в регионе. Жителей Краснодара призвали укрыться и не находиться на улицах, а также не выкладывать в сеть фото и видео с мест обстрела. В то же время местные власти на момент публикации не комментировали атаку на НПЗ.

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Кадры атаки дронов на Афипский и Ильский НПЗ этой ночью

Что известно об атакованных НПЗ

Афипский НПЗ считается одним из крупнейших предприятий такого рода в южной части РФ. Проектная мощность завода составляет около 6,25 миллиона тонн нефти в год, однако после модернизации фактические объемы переработки превышали 7–9 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты и является важным логистическим узлом по снабжению российской армии топливом.

Ильский НПЗ также считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Завод способен перерабатывать до 6,6 миллиона тонн нефти в год. Предприятие выпускает продукцию лёгких и тяжёлых нефтяных фракций, автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и т. д.

Напомним, в ночь на 17 ноября дроны атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, после чего на месте вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, недавно беспилотники нанесли удар по НПЗ в российском Волгограде, после чего на АЗС выстроились длинные очереди.