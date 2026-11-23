В ночь на 23 ноября дроны нанесли массированный удар по Ростовской области в России. Под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, который перерабатывает до 7,5 тонн нефти в год.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") загорелся после серии ударов беспилотников. На месте наблюдается сильный дым и пожар, зарево от которого видно за километры, сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

"Ударники Сил обороны Украины только что нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. Атака продолжается", — сообщают мониторинговые каналы.

Кадры ночной атаки дронов на Новошахтинский НПЗ в России

Об атаке дронов на этот объект также писал мониторинговый канал Supernova+. По словам очевидцев, на территории НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами, однако на момент публикации официальных подтверждений не было.

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Российские мониторинговые каналы также предупреждали об угрозе БПЛА в населенных пунктах Шахты, Красный Сулин, Гуково, Лиховский, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. Около 02:00 в Ростовской области также объявили ракетную тревогу.

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Новошахтинский завод нефтепродуктов считается одним из крупнейших предприятий такого типа в южной части РФ. Предприятие способно перерабатывать до 7,5 миллионов тонн нефти в год. Завод производит дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Новошахтинский НПЗ играет важную роль в обеспечении потребностей российской армии. В частности, он поставляет ВС РФ дизельное топливо и авиационный керосин.

Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам беспилотников. Известно о попаданиях по заводу, в частности, в июне 2022 года, мае 2023 года, марте, июне и декабре 2024 года, августе и декабре 2025 года, а также в августе и сентябре 2026 года.

Напомним, в ночь на 19 ноября дроны долетели до российского Татарстана, где под ударом оказалась крупная нефтеперекачивающая станция.

Кроме того, на днях беспилотники нанесли удары по двум крупным НПЗ в Краснодарском крае РФ.