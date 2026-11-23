У ніч на 23 листопада дрони масовано атакували Ростовську область у Росії. Під ударом опинився великий нафтопереробний завод у Новошахтинську, який переробляє до 7,5 тонн нафти на рік.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП") спалахнув після серії ударів безпілотників. На місці видніється сильний дим і пожежа, заграву від якої видно за кілометри, повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"Ударники Сил оборони України щойно відпрацювали по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Атака триває", — пишуть моніторингові канали.

Кадри нічної атаки дронів на Новошахтинський НПЗ у Росії

Про атаку дронів на цей об'єкт також писав моніторинговий канал Supernova+. За даними очевидців, на території НПЗ після атаки спалахнув один із резервуарів з нафтопродуктами, проте офіційних підтверджень на момент публікації не було.

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Російські моніторингові канали також попереджали про загрозу БпЛА у населених пунктах Шахти, Червоний Сулін, Гукове, Лиховський, Донецьк, Каменськ-Шахтинський, Новочеркаськ, Ростов-на-Дону. Близько 02:00 у Ростовській області також оголосили ракетну небезпеку.

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Новошахтинський завод нафтопродуктів вважається одним із найбільших підприємств такого типу у південній частині РФ. Підприємство має здатність переробляти до 7,5 мільйонів тонн нафти у рік. Завод випускає дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України розповідали, що Новошахтинський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб російської армії. Воно зокрема постачає ЗС РФ дизельне пальне та авіаційний гас.

Підприємство вже неодноразово потрапляло під атаку безпілотників. Відомо про влучання по заводу зокрема у червні 2022, травні 2023, березні, червні та грудні 2024, серпні та грудні 2025, а також серпні та вересні 2026 року.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада дрони долетіли до російського Татарстану, де під ударом опинилася велика нафтоперекачувальна станція.

Також днями безпілотники уразили два великих НПЗ у Краснодарському краю РФ.