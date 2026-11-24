Диктатор РФ Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Він заявив, що Київ нібито не дослухається до прохання президента США Дональда Трампа припинити такі удари.

Саме тому Москва вважає свої подальші дії неминучими, заявив Путін під час засідання комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу РФ, передають російські "Ведомости". Диктатор зазначив, що українська влада нібито не реагує на рекомендації американської сторони щодо припинення атак на російську нафтову інфраструктуру.

За його словами, попри прохання Вашингтона, удари по російських об'єктах продовжуються.

"Київська влада не слухає таких порад. Усе триває, наче нічого не сталося. У зв'язку з цим хочу зазначити: відповідні дії з нашого боку неминучі", — заявив Путін.

В іншій частині виступу він наголосив, що Росія вважає українські атаки приводом для власних дій у відповідь.

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Чому Путін згадав прохання Трампа

Заява російського президента пролунала на тлі дискусії навколо так званого енергетичного перемир'я та американських спроб домогтися припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Президент США Дональд Трамп раніше закликав Україну припинити атаки на російські НПЗ. Вашингтон пояснював свою позицію, зокрема, впливом таких ударів на світовий ринок нафтопродуктів.

Однак Київ наполягає, що припинення атак має бути взаємним. Президент України Володимир Зеленський пояснював, що Україна готова утриматися від ударів по російських НПЗ, якщо Росія припинить обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

"Ми не будемо (завдавати ударів по НПЗ РФ. — ред.), якщо Росія не атакуватиме нашу енергетичну систему. РФ зробила це кілька разів. Це були жахливі, масовані атаки проти нашого народу", — пояснював український президент.

Він також зазначав, що Київ пропонував Вашингтону альтернативу: або взаємне припинення ударів по енергетиці, або надання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту від російських атак.

Україна продовжує атакувати російські НПЗ

Удари по російській нафтовій інфраструктурі залишаються одним із напрямків українських далекобійних операцій. Такі атаки спрямовані на підприємства, які забезпечують виробництво пального та мають значення для російської економіки й військової логістики.

За даними матеріалу Фокуса, у 2026 році було зафіксовано 226 атак на нафтогазову інфраструктуру Росії. Серед уражених об'єктів — великі нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальні станції та інші підприємства галузі.

Нагадаємо, напередодні дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Росії. На місці зафіксували сильну пожежу.

А 19 листопада дрони долетіли до російського Татарстану, де під ударом опинилася велика нафтоперекачувальна станція.