Найцінніше обладнання на підстанціях — автотрансформатори, непогано захищені. Тому Росія натомість намагається вивести з ладу максимальну кількість вторинного устаткування, розповів розповів член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик.

Ворог змінює тактику ударів по енергооб'єктах. Оскільки автотрансформатори енергопідстанцій непогано захищені, РФ намагаєтсья касетними зарядами пошкодити максимальну кількість вторинного обладнання. Про це під час щорічного заходу Європейської бізнес-асоціації "Energy Day 2026" розповів член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик, пише "Укрінформ".

РФ переходить до "килимових" ударів

За словами посадовця, у попередні роки, під час атак на критичну інфраструктуру України, росіяни робили ставку переважно на удари крилатими та балістичним ракетами. Тепер у них з’явилися додаткові можливості завдяки масовому виробництву реактивних БпЛА.

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"Проте за відсутності повторних ударів значну частину заподіяних ракетами і дронами пошкоджень аварійним бригадам вдається ліквідувати за дві-три години. Тому ворог змінює тактику й переходить від точкових атак на основне обладнання до "килимових" ударів по великих площах, часто використовуючи ракети з касетним зарядом, які вибухають над територією підстанцій. Мета — виграти час, який ми витрачаємо на відновлення", — пояснив Юрик.

Ворог намагається пошкодити вторинне устаткування

Найбільш цінне обладнання на підстанціях — автотрансформатори — за словами Юрика, непогано захищені. Тому Росія натомість намагається вивести з ладу максимальну кількість вторинного устаткування.

"Ворог атакує великі площі відкритих розподільних мереж — із вимикачами, реле, трансформаторами струму, напруги. На жаль, після таких атак часу на відновлення треба дуже багато", — продовжив представник Укренерго.

Втім навіть за цих екстремальних умов завдяки досвіду й самовіддачі ремонтників Україні вдається підтримувати свою енергосистему. Також цьому сприяють накопичений за попередні роки аварійний запас обладнання та постійна технічна і фінансова допомога від міжнародних партнерів.

"Від початку 2022 року "Укренерго" отримали більше мільярда євро лише донорської допомоги. Це і підтримка від USAID, Світового банку, ЄБРР, німецьких, французьких, японських друзів. Ще більшою є кредитна підтримка. Отримані кошти інвестуємо, передовсім, у поповнення аварійного запасу обладнання", — запевнив Юрик.

Серед вразливих місць він назвав постачання високовольтного обладнання, виробників якого в Україні та світі не так багато. Тому на виконання замовлень доводиться довго чекати. Друга проблема, за його словами, — брак системних підрядників для виконання робіт із фізичного захисту та відновлення енергооб’єктів.

Нагадаємо, Фокус писав, що диктатор РФ Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Він заявив, що Київ нібито не дослухається до прохання президента США Дональда Трампа припинити такі удари.

Також ми писали, що рекордні темпи будівництва сонячної та вітрової генерації не врятують Україну взимку. Потужності зросли приблизно на 16%, однак перехід до стійкої енергосистеми відстає від потреб, а колишній голова "Укренерго" називає програму розподіленої генерації фактичним провалом.