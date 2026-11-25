Совет ЕС пополнил список российских предприятий, в отношении которых действуют экспортные ограничения. В него добавили ещё 15 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Об этом сообщил Совет Евросоюза.

Что предусматривают новые санкции против РФ

Под ограничения попали структуры, относящиеся к российскому ВПК, работающие с оборонным и силовым секторами РФ или так или иначе помогающие им.

Запрет распространяется на поставки товаров двойного назначения и передовых технологий, то есть продукции, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

В то же время из списка исключили одну компанию. По данным Совета ЕС, она прекратила деятельность, из-за которой была включена в список, и заверила, что не будет вести торговлю с Россией.

Напомним, что в ходе переговоров о прекращении войны в Украине Владимир Путин предложил Дональду Трампу совместную добычу нефти у побережья Сахалина и поставки дизельного топлива в США в обмен на ослабление санкций.

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Кроме того, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность постепенного снятия санкций с России.