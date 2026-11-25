Рада ЄС поповнила список російських підприємств, щодо яких діють експортні обмеження. До нього додали ще 15 компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.

Про це повідомила Рада Євросоюзу.

Що передбачають нові санкції проти РФ

Під обмеження потрапили структури, які належать до російського ВПК, працюють з оборонним і безпековим секторами РФ або так чи інакше допомагають їм.

Заборона охоплює постачання товарів подвійного призначення та передових технологій, тобто продукції, що може слугувати і цивільним, і військовим цілям.

Водночас з переліку вилучили одну компанію. За даними Ради ЄС, вона припинила діяльність, через яку її внесли до списку, і гарантувала, що не вестиме торгівлі з Росією.

Нагадаємо, під час переговорів щодо завершення війни в Україні Володимир Путін запропонував Дональду Трампу спільний видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизельного пального до США в обмін на послаблення санкцій.

Відео дня

Крім того, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив поступове зняття санкцій з Росії.