ЄС розширив санкції проти оборонної промисловості РФ: під обмеження потрапили 15 компаній
Рада ЄС поповнила список російських підприємств, щодо яких діють експортні обмеження. До нього додали ще 15 компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.
Про це повідомила Рада Євросоюзу.
Що передбачають нові санкції проти РФ
Під обмеження потрапили структури, які належать до російського ВПК, працюють з оборонним і безпековим секторами РФ або так чи інакше допомагають їм.
Заборона охоплює постачання товарів подвійного призначення та передових технологій, тобто продукції, що може слугувати і цивільним, і військовим цілям.
Водночас з переліку вилучили одну компанію. За даними Ради ЄС, вона припинила діяльність, через яку її внесли до списку, і гарантувала, що не вестиме торгівлі з Росією.
Нагадаємо, під час переговорів щодо завершення війни в Україні Володимир Путін запропонував Дональду Трампу спільний видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизельного пального до США в обмін на послаблення санкцій.
Крім того, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив поступове зняття санкцій з Росії.