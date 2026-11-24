Під час переговорів щодо завершення війни в Україні Володимир Путін намагався зацікавити оточення Дональда Трампа економічними угодами.

Серед пропозицій були спільний видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизельного пального до США. Про це йдеться у великому матеріалі New York Magazine, присвяченому ролі Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, у міжнародній дипломатії та його ділових зв'язках.

За даними видання, у вересні Кушнер разом зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом зустрівся з Путіним у Кремлі. Під час переговорів російський президент обговорював можливість створення спільного американсько-російського підприємства з видобутку нафти біля острова Сахалін.

Крім того, Путін нібито запропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму, до якого могли увійти фірма під контролем брата лідера ОАЕ, катарська компанія — партнер Кушнера в суперечливому проєкті нерухомості в Албанії, а також великий спонсор Трампа. Водночас Кушнер заперечує, що питання такого продажу порушували під час зустрічі.

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Ще однією пропозицією стали поставки російського дизельного пального до США напередодні проміжних виборів. Як зазначає видання, в обмін на ці економічні домовленості Москва хотіла домогтися від Вашингтона призупинення частини санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Колишня співробітниця Ради національної безпеки США Фіона Гілл вважає, що таким чином Путін намагається впливати на американську адміністрацію через особисті інтереси її представників.

"Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами", — пояснила Гілл, додавши, що російський лідер прагне налагодити контакт із Трампом через його родину, друзів та інтерес до грошей.

Кушнер, зі свого боку, стверджує, що його мета — домогтися завершення війни та захистити інтереси України. Він також вважає, що українська сторона припускається помилки, коли публічно коментує переговорний процес.

Водночас його підхід до дипломатії викликає запитання у колишніх американських посадовців. Зокрема, вони вважають, що Кушнер надто часто розглядає міжнародні конфлікти через призму бізнесу, хоча для України війна з Росією є питанням самого існування держави.

Після вересневої зустрічі з Путіним Кушнер і Віткофф вирушили до Києва потягом. Це був їхній перший візит безпосередньо до зони війни. Росія тимчасово припинила обстріли на час їхнього перебування, але відновила атаки після від'їзду американських представників.

У листопаді Кушнер і Віткофф продовжили переговори з російською та українською сторонами в Абу-Дабі. Серед ідей, які обговорювалися, була можливість передачі Україною частини територій в обмін на гарантії безпеки від НАТО. Однак у Кремлі публічно заперечили, що Росія погоджувалася на такий варіант.

Нагадаємо, 19 листопада Кушнер повідомив, що Росія не заперечує проти надання Україні гарантій безпеки за статтею 5 НАТО.

Крім того, раніше Кушнер анонсував черговий раунд мирних переговорів щодо України та назвав три пропозиції, які розглядають для Києва.