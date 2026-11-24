В ходе переговоров о прекращении войны в Украине Владимир Путин пытался заинтересовать окружение Дональда Трампа экономическими соглашениями.

Среди предложений были совместная добыча нефти у побережья Сахалина и поставки дизельного топлива в США. Об этом говорится в обширном материале New York Magazine, посвященном роли Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в международной дипломатии и его деловых связях.

По данным издания, в сентябре Кушнер вместе со специальным посланником США Стивом Виткоффом встретился с Путиным в Кремле. В ходе переговоров российский президент обсуждал возможность создания совместного американо-российского предприятия по добыче нефти у острова Сахалин.

Кроме того, Путин якобы предложил продать подпадающую под санкции российскую энергетическую компанию консорциуму, в который могли войти фирма, контролируемая братом лидера ОАЭ, катарская компания — партнер Кушнера в скандальном проекте по недвижимости в Албании, а также крупный спонсор Трампа. В то же время Кушнер отрицает, что вопрос о такой продаже поднимался во время встречи.

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Еще одним предложением стали поставки российского дизельного топлива в США накануне промежуточных выборов. Как отмечает издание, в обмен на эти экономические договоренности Москва хотела добиться от Вашингтона приостановки части санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что таким образом Путин пытается оказать влияние на американскую администрацию, используя личные интересы её представителей.

"Он пытается соблазнить Джареда и других с помощью деловых сделок", — пояснила Хилл, добавив, что российский лидер стремится наладить контакт с Трампом через его семью, друзей и интерес к деньгам.

Кушнер, со своей стороны, утверждает, что его цель — добиться окончания войны и защитить интересы Украины. Он также считает, что украинская сторона допускает ошибку, публично комментируя ход переговоров.

В то же время его подход к дипломатии вызывает вопросы у бывших американских чиновников. В частности, они считают, что Кушнер слишком часто рассматривает международные конфликты через призму бизнеса, хотя для Украины война с Россией — это вопрос самого существования государства.

После сентябрьской встречи с Путиным Кушнер и Виткофф отправились в Киев на поезде. Это был их первый визит непосредственно в зону боевых действий. Россия временно прекратила обстрелы на время их пребывания, но возобновила атаки после отъезда американских представителей.

В ноябре Кушнер и Виткофф продолжили переговоры с российской и украинской сторонами в Абу-Даби. Среди обсуждавшихся идей была возможность передачи Украиной части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО. Однако в Кремле публично опровергли, что Россия соглашалась на такой вариант.

Напомним, 19 ноября Кушнер сообщил, что Россия не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьёй 5 НАТО.

Кроме того, ранее Кушнер анонсировал очередной раунд мирных переговоров по Украине и назвал три предложения, которые рассматриваются для Киева.