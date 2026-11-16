Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил о прогрессе в переговорах по прекращению войны России против Украины. А президент Владимир Зеленский пояснил, кто из представителей ЕС принимал участие в консультациях с американцами.

Информацию о следующем раунде переговоров Кушнер опубликовал в социальной сети X. По его словам, сегодня он вместе со Стивом Виткоффом обсудил дальнейшие шаги с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также провел консультации с Украиной и европейскими партнерами. Среди ключевых направлений американской инициативы Кушнер назвал гарантии безопасности для Украины, её путь к членству в ЕС и план послевоенного восстановления.

США хотят возобновить прямой диалог Европы с Россией

Одной из тем консультаций стала возможность наладить непосредственное взаимодействие между европейскими странами и Россией. Кушнер отметил, что в течение последних четырёх лет такой диалог в значительной степени отсутствовал.

Видео дня

По его словам, важно, чтобы обе стороны могли напрямую выслушать опасения и предложения друг друга. Это, по мнению американского представителя, должно помочь создать более стабильную и безопасную систему европейской безопасности.

Кроме того, стороны приступили к подготовке повестки дня следующей многосторонней встречи. Её планируется провести в ближайшее время, однако конкретную дату и состав участников Кушнер не назвал.

Какие три направления США считают основой будущего Украины

Кушнер назвал три ключевых аспекта концепции послевоенного будущего Украины, над которыми американская сторона работает совместно с Киевом и европейскими партнерами.

Речь идет о:

Надежные гарантии безопасности. Они должны защитить Украину от новой российской агрессии после окончания войны. Путь к членству в Европейском Союзе. В Вашингтоне считают, что европейская интеграция должна закрепить долгосрочное будущее Украины в Европе. План послевоенного экономического развития. Его разрабатывают при участии европейских партнеров, Всемирного банка и других структур. Он призван поддержать финансовую стабильность, восстановление, инвестиции и долгосрочный экономический рост.

По словам Кушнера, эти три направления должны укрепить позиции Украины и создать условия для переговоров с Россией по самым сложным вопросам.

Зеленский подтвердил участие ЕС

В свою очередь президент Украины в своем видеообращении подтвердил, что состоялся разговор между переговорными группами — украинской, американской и европейской — на уровне команд. По словам украинского лидера, Европу впервые в этой беседе в полном составе представляли именно те, кто будет участвовать в переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, а также представитель НАТО.

"Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины", — заявил Зеленский.

Ранее "Фокус" писал, что переговоры в Абу-Даби не принесли мира, но положили начало новой игре — теперь на кону не только Донбасс, но и безопасность всей Европы.

А спецпосланцы США по итогам встречи с Путиным сообщили о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров.