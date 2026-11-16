Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив про просування переговорів щодо завершення війни Росії проти України. А президент Володимир Зеленський пояснив, хто з ЄС брав участь у консультації з американцями.

Інформацію про наступний раунд переговорів Кушнер опублікував у соцмережі X. За його словами, сьогодні він разом зі Стівом Віткоффом обговорив наступні кроки з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, а також провів консультації з Україною та європейськими партнерами. Серед ключових напрямів американської ініціативи Кушнер назвав гарантії безпеки для України, її шлях до членства в ЄС і план післявоєнного відновлення.

США хочуть відновити прямий діалог Європи з Росією

Однією з тем консультацій стала можливість налагодити безпосередню взаємодію між європейськими країнами та Росією. Кушнер зазначив, що протягом останніх чотирьох років такий діалог значною мірою був відсутній.

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За його словами, важливо, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної. Це, на думку американського представника, має допомогти створити більш стабільну та безпечну систему європейської безпеки.

Також сторони почали готувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі. Її планують провести найближчим часом, однак конкретну дату та склад учасників Кушнер не назвав.

Які три напрями США вважають основою майбутнього України

Кушнер назвав три ключові частини бачення післявоєнного майбутнього України, над якими американська сторона працює разом із Києвом та європейськими партнерами.

Йдеться про:

Надійні гарантії безпеки. Вони мають захистити Україну від нової російської агресії після завершення війни. Шлях до членства в Європейському Союзі. У Вашингтоні вважають, що європейська інтеграція має закріпити довгострокове майбутнє України в Європі. План післявоєнного економічного розвитку. Його розробляють за участю європейських партнерів, Світового банку та інших структур. Він має підтримати фінансову стабільність, відбудову, інвестиції та довгострокове економічне зростання.

За словами Кушнера, ці три напрями мають посилити позиції України та створити умови для переговорів щодо найскладніших питань із Росією.

Зеленський підтвердив участь ЄС

Своєю чергою президент України у своєму відеозверненні підтвердив розмову переговорних груп — української, американської і європейської — на рівні команд. За словами українського лідера, Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО.

"Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни й гарантована безпека Україні", — заявив Зеленський.

Раніше Фокус писав, що переговори в Абу-Дабі не принесли миру, але відкрили нову гру — тепер на кону не лише Донбас, а й безпека всієї Європи.

А спецпосланці США за підсумками зустрічі з Путіним повідомили про узгодження нового раунду тристоронніх переговорів.