Большинство общин планируют ввести новую систему оплаты труда для педагогов детских садов с 1 января. По расчетам Министерства образования и науки, опытные работники дошкольного образования после перехода могут получать от 21 до 25 тысяч гривен.

Большинство общин Украины планирует перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования с 1 января. Средняя зарплата опытных работников детских садов после таких изменений может составить 21–25 тысяч гривен, подсчитали в Министерстве образования и науки. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

Около 400 общин уже перешли на новую систему, а ещё примерно 800 должны сделать это с 1 января.

"С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения Министерство образования и науки рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования", — рассказала Коновалова.

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Окончательное решение по поводу детских садов принимают сами общины, ведь эти выплаты финансируются из местных бюджетов. Министерство сотрудничает с ними, чтобы повышение зарплат стало одним из приоритетов.

Должностной оклад работников дошкольного образования ранее был ниже минимальной зарплаты. Надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали реальный заработок, поэтому на руки получалась фактически минимальная оплата.

"Сейчас должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, к которому добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен", — заявила Коновалова.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских чиновников следует жестко привязать к прожиточному минимуму. Так считает политический эксперт Павел Себастьянович, по мнению которого в этом заключается и социальная справедливость, и экономическая выгода для государства. Государственный аппарат он называет не хозяином страны, а её слугой, поэтому богатый народ должен означать и богатых чиновников.

Кроме того, Бюджетный комитет Верховной Рады единогласно поддержал поправку № 1279 об увеличении зарплат военнослужащим. Документ обязывает повысить выплаты, однако конкретной суммы в нём нет, и размер повышения будет определять правительство. Перед этим поправка должна пройти через сессионный зал, после чего Кабмин должен изменить постановление о денежном обеспечении военных.