ПОЧЕМУ ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖЕСТКО ПРИВЯЗАНЫ К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ?

Успех страны определяется прежде всего системой управления и качеством государственного аппарата. Ни географическое положение, ни геополитика, ни наличие полезных ископаемых, ни менталитет народа не являются решающими факторами успеха. История знает множество примеров процветания стран, лишенных природных ресурсов, и упадка стран, наделенных огромными природными богатствами. Решающим фактором является качество управления организацией под названием "государство".

Государство — это политическая форма организации народа. Власть — это осуществление воли народа государственными органами. А государственный аппарат — это инструмент реализации этой воли, созданный народом и содержащийся за его счет. Поэтому чрезвычайно важно, кто работает в государственном аппарате, какими мотивами руководствуются эти люди, насколько эффективна их деятельность и каким образом их личное благосостояние зависит от благосостояния народа.

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Сегодня я хочу поговорить об одном из важнейших элементов системы государственного управления — оплате труда государственных управленцев. Я не против высоких зарплат чиновников. Хотите получать 250 тысяч гривен в месяц? Пожалуйста! Но создайте условия, при которых прожиточный минимум в Украине составит 25 тысяч гривен. Объясню, почему именно такой принцип должен лежать в основе оплаты труда в бюджетном секторе.

1. Прожиточный минимум должен быть реальным, а не вымышленным.

Прожиточный минимум не может придумываться министром финансов, утверждаться правительством, голосоваться депутатами и подписываться президентом. Стоимость жизни человека не является предметом политических договоренностей. Чиновники не могут своими решениями определять, сколько денег человеку должно хватать на жизнь, игнорируя реальные цены и реальные потребности.

Прожиточный минимум должен быть результатом объективных расчетов стоимости товаров и услуг, необходимых человеку для полноценной жизни. Питание, жилье, коммунальные услуги, одежда, транспорт, медицина, образование, связь, отдых, культурное развитие. Речь идет не о минимальном количестве калорий, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма, а о возможности человека полноценно жить и развиваться в современном обществе.

2. Ограничение максимальной заработной платы десятью прожиточными минимумами.

Предлагаю всех, кто получает зарплату из государственного или местного бюджета, независимо от должности и статуса, называть бюджетниками. Президент, министр, госслужащий, судья, прокурор, полицейский, врач, учитель — все они получают зарплату из общественных средств. Для всех должна существовать единая тарифная сетка, в пределах которой совокупное ежемесячное вознаграждение из бюджета будет составлять от одного до десяти фактических прожиточных минимумов. Включая все премии, надбавки и другие выплаты, связанные с оплатой труда.

На мой взгляд, десятикратная разница вполне достаточна для учета квалификации, сложности работы и уровня ответственности. Такой подход соответствует европейской традиции социальной солидарности, в основе которой лежат, в частности, христианские ценности, уважение к человеческому достоинству и справедливость. Во многих европейских странах оплата труда в государственном и частном секторах сопоставима при аналогичном уровне квалификации и ответственности. Работа в государственном аппарате не должна быть привилегией, позволяющей получать в разы больше, чем зарабатывают люди аналогичной квалификации в реальном секторе экономики.

Мы не говорим об уравниловке. Мы говорим о разумных пределах неравенства при распределении общественных средств. В частном секторе человек может зарабатывать миллионы, создавая востребованные товары и услуги. Но государственный аппарат не имеет права создавать из себя отдельную привилегированную касту людей, материальное благосостояние которых не зависит от благосостояния остального общества.

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3. Практическое значение.

Задача государственного аппарата — создавать условия, в которых рождается богатство. Именно в этих условиях работают предприниматели, инженеры, рабочие, ученые, аграрии. От качества созданных государственным аппаратом условий зависят количество предприятий, объемы производства, производительность труда, доходы граждан и общий уровень благосостояния страны.

С развитием экономики расширяется и набор потребностей человека. То, что вчера считалось роскошью, сегодня становится обычной потребностью. Именно поэтому должна меняться не только стоимость потребительской корзины, но и ее наполнение. Рост фактического прожиточного минимума должен отражать не только рост цен, но и повышение уровня жизни граждан.

Создали условия для экономического роста, повысили уровень жизни населения — получили более высокие зарплаты. Не создали — живите по тем стандартам, которые обеспечили своим гражданам. В этом и заключается механизм материальной заинтересованности работников государственного аппарата в благосостоянии народа. Сегодня такого механизма в Украине не существует.

4. Экономический смысл.

Сегодня, по приблизительным оценкам, на зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты направляется около 2,5 трлн гривен в год. Общее количество получателей этих средств — пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, ветеранов, чиновников и других бюджетников — составляет примерно 15 миллионов человек. Если бы мы распределили эти средства между ними равномерно, то каждый получал бы почти 14 тысяч гривен в месяц.

Большая часть этих денег была бы потрачена на продукты питания, одежду, товары повседневного спроса, ремонт жилья, транспорт и различные услуги. Значительная часть этих средств стала бы доходом украинских предприятий, обеспечила бы рабочие места, зарплаты работников и возможности для расширения производства.

А теперь представим, что значительную часть этих денег государственный аппарат распределяет между относительно небольшой группой своих сотрудников в виде зарплат, премий, надбавок и специальных пенсий. Когда доходы человека в десятки раз превышают его повседневные потребности, меняется структура его расходов. Значительно большая доля денег направляется на импортные автомобили, предметы роскоши, зарубежные поездки, покупку валюты и накопление сбережений. Соответственно, уменьшается доля средств, формирующих непосредственный спрос на продукцию украинских предприятий.

То есть при одинаковом объеме бюджетных расходов можно получить совершенно разный экономический эффект в зависимости от того, между кем и в каких пропорциях распределяются средства. Более равномерное распределение бюджетных средств — это не только вопрос социальной справедливости, но и инструмент стимулирования внутреннего производства и экономического роста.

5. Чувство справедливости и общественная стабильность.

Огромный разрыв между доходами сотрудников государственного аппарата и доходами граждан порождает чувство несправедливости, недоверие к государственным органам, ненависть к чиновникам и социальную напряженность. Особенно тогда, когда высокие доходы чиновников никак не связаны с результатами их деятельности.

Люди видят, что страна беднеет, предприятия закрываются, граждане уезжают из страны, пенсионеры едва сводят концы с концами, а государственный аппарат продолжает повышать зарплаты себе самому. В таких условиях не стоит удивляться росту протестных настроений. Это закономерная реакция общества на несправедливость распределения общественных средств.

Если материальное положение работников государственного аппарата будет зависеть от материального положения граждан, мы устраним одну из самых весомых причин общественных конфликтов. Справедливость распределения бюджетных средств является одним из факторов общественной стабильности и механизмов предотвращения социальных потрясений.

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6. Отбор кандидатов на государственную службу.

Двенадцать лет послемайданных экспериментов с заоблачными зарплатами судей, прокуроров и высокопоставленных чиновников не привели к формированию высококвалифицированного и добросовестного государственного аппарата. Скорее наоборот. Государственный аппарат стал чрезвычайно привлекательным местом трудоустройства для тех, кто стремится к личному обогащению. Высокие зарплаты должны были якобы обеспечить отбор лучших представителей украинской нации, но можем ли мы сегодня назвать результат этого эксперимента успешным?

Государственная служба должна привлекать людей не возможностью зарабатывать в десятки раз больше, чем их сограждане, а возможностью менять страну, применять свои знания, способности и убеждения. Достойная зарплата нужна каждому человеку, но деньги не должны быть основным мотивом поступления на государственную службу.

Когда уйдут те, кто пришел исключительно ради денег, появится больше возможностей для тех, кто хочет служить людям. Конечно, само по себе изменение системы оплаты труда не обеспечит добросовестность государственного аппарата, но оно изменит один из важнейших критериев мотивации людей, стремящихся в нем работать.

7. Особый статус судей.

Я никак не могу понять, почему государственный аппарат оценил труд судьи в десятки раз выше, чем труд врача, спасающего жизни, или учителя, формирующего будущее нации. Что это за нонсенс? Кто наделил чиновников правом устанавливать такую иерархию общественной значимости профессий?

Обратите внимание: не народ определил такое соотношение зарплат. Это государственный аппарат сам для себя установил правила распределения общественных средств. Сами чиновники решили, что труд судьи, прокурора или министра стоит в десятки раз больше, чем труд врача или учителя.

Нам годами объясняют, что огромные зарплаты судей являются гарантией их независимости. Но разве независимость, совесть и добропорядочность можно купить? На мой взгляд, это больше напоминает покупку оптом всей судебной ветви власти, чем обеспечение ее независимости. Независимость судебной власти должна обеспечиваться правовыми механизмами, процедурами назначения и увольнения судей, гарантиями от политического вмешательства, а не фантастическими размерами зарплат.

Судьи должны быть включены в общую тарифную сетку бюджетников и получать зарплату в пределах от одного до десяти фактических прожиточных минимумов. Нет никаких оснований полагать, что для обеспечения независимости судьи нужны деньги, а для обеспечения профессионализма врача, учителя или ученого — нет.

8. Отдельно о военных.

Предлагаемая система ограничения зарплат бюджетников не должна распространяться на военнослужащих в период войны. Об оплате их труда нужно вести отдельный разговор. Не может человек, который ежедневно рискует собственной жизнью, защищая страну на фронте, получать меньше, чем чиновник, прокурор или судья, работающие в теплых и безопасных кабинетах.

Если говорить о сложности работы, уровне ответственности и общественной значимости, то что может быть важнее защиты самого существования государства? Отношение общества к своим защитникам должно выражаться не только словами благодарности, наградами и торжественными речами, но и принципами распределения бюджетных средств. Это также вопрос справедливости.

Заключение

Государственный аппарат не является владельцем государства. Он представляет собой нанятый народом аппарат управления, который не должен самостоятельно определять размер своего вознаграждения, отрывая его от уровня благосостояния своих нанимателей — граждан страны. Государственный аппарат не может процветать в отрыве от народа, так же как эффективность управления страной не может оцениваться в отрыве от результатов этого управления — уровня жизни людей.

Хотите высоких зарплат, уважаемые чиновники? Создайте условия для процветания страны. Сделайте украинцев богатыми — и сами станете богатыми.

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