Чиновникам затянут пояса: получит ли армия больше от резонансных поправок к бюджету

Зарплаты чиновников — ограничить, средства, полученные по уголовным делам, — направить на нужды армии. В поисках средств для бюджета-2027 депутаты предлагают решения, которые звучат как восстановление справедливости. Но принесут ли они ощутимую экономию, кого на самом деле коснется зарплатный потолок в 80 тысяч гривен и какие риски таят в себе новые правила — выяснял Фокус.

27 октября народные депутаты приступили к рассмотрению проекта постановления о бюджетных заключениях к проекту госбюджета на 2027 год. Профильный комитет сформировал 90 предложений из 5236 поправок народных депутатов. Резонанс вызвали: №1003 — предусматривает установление потолка зарплат чиновникам до 80 тысяч гривен, №611 — возможность направлять средства, полученные по соглашениям о признании вины в уголовных делах, в бюджет, в частности на нужды ВСУ. Мнения экспертов разделились: одни считают, что под видом мнимой экономии скрывается лишь политический жест, последствия которого могут породить новые проблемы, другие считают эти варианты оправданными, чтобы закрыть дыру в бюджете. Фокус выяснял, какие риски несет сдерживание роста зарплат с учетом кадровой нехватки в госсекторе и не начнут ли коррупционеры "откупаться" помощью армии.

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Издевательство вместо экономии: поправка № 1003 ударит по рядовым работникам, а не по высокопоставленным чиновникам

Предложение №1003 направлено на сокращение зарплат чиновникам путем введения ограничений. Максимальный размер заработной платы в 2027 году для сотрудников органов власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений предлагается установить в размере 80 тысяч гривен. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, это коснется народных избранников, судей, прокуроров, членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, сотрудников Национального банка Украины, но не затронет тех, кто участвует в обороне Украины. Список должностей будет формировать Кабмин.

Верховная Рада обеспокоена вопросом зарплат работников государственного сектора и местного самоуправления, хотя в Украине больше всего зарабатывают специалисты в несколько иных сферах: топ-менеджеры естественных монополий, например, "Укрпочты", "Нафтогаза", "Укрнафты", "Укрзализныци". На это в беседе с Фокусом указал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что в этих компаниях верхушка получает миллионные зарплаты. А вот сокращение выплат госслужащим до максимум 80 тысяч гривен — это не реальная экономия, а политические игры на публику, которые сопряжены со значительными рисками.

"Когда мы говорим о высоких зарплатах государственных служащих, то речь, как правило, идет об очень ограниченном круге высокопоставленных чиновников. Тарифная должностная сетка для работников этого сектора построена таким образом, что сотрудник на более низкой должности не может получать больше денег, чем сотрудник на более высокой. Если ограничить зарплату высокопоставленного чиновника 80 тысячами, то возникает вопрос: а сколько будет получать ведущий специалист? Если ему назначить 15–20 тысяч гривен, то кто тогда пойдет работать за такие деньги? А по-другому сделать не получится, потому что привязываются к верхнему пределу тарифной сетки", — пояснил эксперт.

Например, заместитель министра будет получать максимальные 80 тысяч гривен, как это сейчас предлагают народные депутаты. Тогда директор департамента — 60 тысяч, а начальник управления — 40. Начальник отдела, его заместитель, главный или ведущий специалист — соответственно меньше, с учетом категории должности. Экономист отметил, что утверждение о том, что государственная служба держится исключительно на высокопоставленных чиновниках, — это миф. На самом деле существенный процент и значительную работу выполняют сотрудники более низкого ранга с небольшими зарплатами.

По словам Пендзина, они не имеют никакого отношения к коррупционным преступлениям. Ведь о какой коррупции можно говорить в отношении человека, который занимается бумажной работой: пишет распоряжения, постановления, поручения? Из активов, которые она может присвоить, разве что пачка листов А4. Депутаты хотят установить потолок зарплат, тем самым загоняя нижние категории госслужащих в рамки, в которых человек вряд ли станет работать. Одновременно с этим премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал масштабную "чистку" в органах государственного управления: планируется пересмотреть численность сотрудников, в частности количество заместителей министров и заместителей руководителей Центрального органа исполнительной власти, сократить вакантные должности.

"У нас и так основную категорию работников государственного сектора составляют женщины в возрасте 60 и более лет, а дальше — огромный разрыв. Сегодня найти молодого специалиста — задача не из лёгких. Эту младшую категорию ещё и начинают запугивать НАПК. Я понимаю, когда этот орган начинает выявлять избыточные доходы у народных депутатов, но какие они могут быть у женщины, которая работает в местной администрации за 20 тысяч гривен? При этом она сдает декларацию, подлежит контролю со стороны НАБУ. Будет ли молодой человек, оценивая, куда ему устроиться на работу, соглашаться на такие условия? Это же издевательство. Сегодня средняя зарплата в Киеве составляет 40 тысяч гривен", — отметил экономист.

Ограничения должны были бы распространяться на госслужащих и работников бюджетной сферы, если их совокупная зарплата вместе с премиями и надбавками превышала бы 80 тысяч гривен. Сегодня зарплата начисляется в соответствии с классификацией должностей и состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет и звание, а также премий.

Поиск резервов из-за дыры в бюджете: кто ещё может оказаться в списке тех, кому сократят зарплату

Политтехнолог Олег Постернак не видит никакого политического подтекста в предложении об установлении потолка зарплат для госслужащих, более того — убежден, что в дальнейшем следовало бы включить в этот перечень и сотрудников правоохранительных органов, чтобы найти дополнительные финансовые резервы. Он подчеркнул, что украинская казна находится не в лучшем состоянии, поэтому такие меры призваны улучшить ситуацию с поступлениями. Поправку №1003 он назвал вполне "обоснованной и справедливой" инициативой.

"Причины рациональны и объективны. В бюджете образовалась дыра, есть проблемы с социальными расходами, ведется поиск средств и инструментов для привлечения дополнительного финансирования, возникают сложности с украинским бизнесом, который из-за рисков для безопасности не может работать и выживать. А это сказывается на налоговой базе. Огромная доля предприятий простаивает. Например, в металлургии — "минус" 80%. А это экспортная выручка, давление на гривну и ряд других негативных последствий для экономики", — говорит эксперт Фокусу.

Постернак прогнозирует, что в 2027 году, учитывая, что внешней финансовой помощи Украине не хватит, такая инициатива может получить дальнейшее развитие. Придётся ещё больше сокращать государственные программы.

Поправка № 611: эта инициатива вызывает споры и ставит под сомнение цели антикоррупционных органов

Что касается второй резонансной поправки № 611, то она предусматривает, что соглашение о признании вины не сможет обязывать обвиняемого выплачивать компенсацию третьим лицам. Средства будут поступать исключительно в госбюджет или на возмещение ущерба по гражданскому иску.

Все средства, превышающие сумму ущерба, нанесенного государству, планируется направлять в специальный фонд для материально-технического обеспечения украинской армии.

Ключевым моментом является то, что это повлечет за собой изменение правил заключения уголовных соглашений посредством закона о бюджете. А проверку соглашений, уже утвержденных судами, поручают правительству — в этом и заключается спор. Кроме того, народный депутат Железняк сообщил, что Кабмин должен проверить законность соглашений за 2022–2026 годы: какие суммы обещали выплатить обвиняемые, сколько средств было направлено третьим лицам и на что они были потрачены. Соответствующий отчет должен поступить в Верховную Раду до 1 сентября 2027 года.

Политтехнолог убежден, что польза от такого предложения действительно есть, однако возникают лазейки для злоупотреблений. По мнению Постернака, это может стать способом уклонения от непосредственной ответственности: проще перечислить средства на нужды военных и получить смягчение наказания за совершенное уголовное преступление, в частности коррупционное.

"С другой стороны — человек мог бы отсидеть 10 лет в тюрьме по серьёзным обвинениям и доказанной вине. Если мы хотим говорить о системной борьбе с коррупцией, то должны понимать, что необходимы, в том числе, драконовские меры и принципиальные решения. А вот эта практика несколько нивелирует деятельность антикоррупционных органов", — считает эксперт.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Пендзина, антикоррупционные органы должны ставить перед собой цель искоренения коррупции, а не выполнения условного плана, чтобы "поймать" как можно больше коррупционеров, с тем чтобы государство затем получило от этого средства в свой бюджет. По его словам, в погоне за призрачными показателями забывается основная цель, ради которой создавались органы по борьбе с коррупцией.

"Их цель — абсолютные показатели поступлений в бюджет или борьба с коррупцией? Что важнее? Если мы предоставляем им план по поступлениям, как, например, в налоговую, то их нужно переименовать в спецподразделение налоговой службы по взиманию вторичных налогов с коррупционеров. Идеальный вариант работы антикоррупционных органов — это когда коррупционеров станет значительно меньше. А получается так, что им намекают, что нужен план по пополнению государственного бюджета", — подытожил эксперт.

Напомним, в Украине рассматривалась возможность повысить НДС на 1 процентный пункт в ходе подготовки проекта госбюджета на 2027 год. Министерство финансов пояснило, что для страхования бизнеса от военных рисков и для другой финансовой поддержки предусмотрен ресурс в размере 58,7 млрд гривен. Одним из возможных источников его формирования является повышение стандартной ставки с 20% до 21%.

Также сообщалось, что в проекте госбюджета на следующий год предлагается изъять 21,9 млрд гривен из общин, увеличив при этом финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина на 42% — это более 20 млрд. Реверсная дотация затронет 218 объединенных территориальных общин.