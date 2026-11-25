Нову систему оплати праці для педагогів дитсадків більшість громад планують запровадити з 1 січня. За розрахунками Міністерства освіти і науки, досвідчені працівники дошкільної освіти після переходу можуть отримувати від 21 до 25 тисяч гривень.

Перейти на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти з 1 січня планує більшість громад України. Середня зарплата досвідчених працівників дитсадків після таких змін може становити 21-25 тисяч гривень, підрахували в Міністерстві освіти і науки. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.

Близько 400 громад на нову систему вже перейшли, а ще приблизно 800 мають зробити це з 1 січня.

"З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти", – розповіла Коновалова.

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Остаточне рішення щодо дитсадків ухвалюють самі громади, адже ці виплати фінансують із місцевих бюджетів. Міністерство працює з ними, щоб підвищення зарплат стало одним із пріоритетів.

Посадовий оклад працівників дошкільної освіти раніше був нижчим за мінімальну зарплату. Надбавки за додаткову роботу чи інші обов'язки реального заробітку не збільшували, тому на руки виходила фактично мінімальна оплата.

"Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", – заявила Коновалова.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських чиновників варто жорстко прив'язати до прожиткового мінімуму. Так вважає політичний експерт Павло Себастьянович, на думку якого в цьому є і соціальна справедливість, і економічна вигода для держави. Державний апарат він називає не власником країни, а її слугою, тож багатий народ має означати й багатих чиновників.

Також Бюджетний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав правку №1279 про збільшення зарплат військовослужбовцям. Документ зобов'язує підняти виплати, проте конкретної суми в ньому немає, і розмір підвищення визначатиме уряд. Перед цим правка має пройти сесійну залу, після чого Кабмін мусить змінити постанову про грошове забезпечення військових.