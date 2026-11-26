В результате пятой атаки на предприятие "Снежная панда" производитель прекращает производство. Российская армия уничтожила все производственные помещения и оборудование.

Одесская группа компаний "БЛУМИ", в которую входит и производитель туалетной бумаги и полотенец "Снежная панда", прекращает производство. Российские удары уничтожили все производственные помещения и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе "Снежной панды".

"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению", — сообщили в компании.

Из-за российских атак группа компаний "БЛУМИ" приостанавливает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования. В компании сообщили, что это решение непосредственно касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".

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Скриншот поста "Снежной панды" Фото: скриншот из Facebook

Что известно о торговой марке "Снежная Панда"

Производителем продукции ТМ "Снежная Панда" (салфеток, полотенец и туалетной бумаги из импортной целлюлозной бумаги-основы) является ООО "Блуми", работающее с 2012 года. Продукция производилась на мощностях "Блуми Групп" (ранее ЧП "Омега Брокерс"), которая также производила моющие и дезинфицирующие средства на мощностях в городе Теплодар (Одесская область).

Четверо одесских предпринимателей владеют равными долями в компании "Блуми" — Ольга Клишейко, Борис Ключников, Аркадий Губерник и Петр Нягов. В свою очередь, владельцем ООО "Блуми Групп" является Евгений Петров.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по данным YouControl, в январе-сентябре текущего года ООО "Блуми" получило 13,3 млн грн чистой прибыли (год назад — 16,5 млн грн) при росте чистого дохода на 20% — до 751 млн грн.

До начала полномасштабной войны и в первые годы после её начала компания продолжала наращивать объемы производства. По данным ассоциации "УкрПапир", в 2024 году объем производства ООО "Блуми" вырос на 10,6% по сравнению с 2023 годом — до 406,1 млн грн. В январе-июле 2025 года предприятие выпустило продукции на 242 млн грн, а производство туалетной бумаги на целлюлозной основе выросло на 11% — до 30,6 млн рулонов.

В 2025 году выручка ООО "Блуми", по данным YouControl, приведённым Forbes Ukraine, составила 846,3 млн грн против 793,6 млн грн годом ранее. Чистая прибыль выросла с 30,9 млн грн в 2024 году до 32,1 млн грн в 2025-м

Удары по производству "Снежная панда"

В этом году 1 июля Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная панда" в Одесской области. В результате атаки была в значительной степени разрушена часть производственно-складских помещений, а на территории предприятия разразился масштабный пожар.

22 сентября россияне нанесли очередной удар по складам украинских предприятий. Под ударом оказался объект производителя санитарно-гигиенической продукции "Снежная Панда".