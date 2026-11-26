Внаслідок п'ятої атаки на підприємство "Сніжної панди" виробник припиняє виробництво. Російська армія знищила всі виробничі приміщення та обладнання.

Одеська група компаній "БЛУМІ", до якої входить й виробник туалетного паперу та рушничків "Сніжна панда", припиняє виробництво. Російські удари знищили всі виробничі приміщення та обладнання. Про це повідомили у пресслужбі "Сніжної панди".

"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", — повідомили в компанії.

Через російські атаки, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання. У компанії повідомили. що це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".

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Скриншот поста "Сніжної панди" Фото: скриншот из Facebook

Що відомо про ТМ "Сніжна Панда"

Виробником продукції ТМ "Сніжна Панда" (серветок, рушників та туалетного паперу з привозного целюлозного паперу-основи) є ТОВ "Блумі", яка працює з 2012 року. Продукцію виробляли потужностях "Блумі Груп" (раніше ПП "Омега Брокерс"), що також виробляло мийні та дезінфекційні засоби на потужностях в місті Теплодар (Одеська область).

Чотири одеські підприємці володіють рівними частками "Блумі" – Ольга Клішейко, Борис Ключников, Аркадій Губерник та Петро Нягов. Натомість власником ТОВ "Блумі Груп" є Євген Петров.

Як пише "Інтерфакс-Україна", за даними YouControl у січні-вересні поточного року ТОВ "Блумі" отримало 13,3 млн грн чистого прибутку (рік тому – 16,5 млн грн) за зростання чистого доходу на 20% – до 751 млн грн.

До повномасштабної війни та в перші роки після її початку компанія продовжувала нарощувати виробництво. За даними асоціації "УкрПапір", у 2024 році обсяг виробництва ТОВ "Блумі" зріс на 10,6% проти 2023 року — до 406,1 млн грн. У січні-липні 2025 року підприємство випустило продукції на 242 млн грн, а виробництво туалетного паперу на целюлозній основі зросло на 11% — до 30,6 млн рулонів.

У 2025 році виторг ТОВ "Блумі", за даними YouControl, які наводив Forbes Ukraine, становила 846,3 млн грн проти 793,6 млн грн роком раніше. Чистий прибуток зріс із 30,9 млн грн у 2024 році до 32,1 млн грн у 2025-му

Удари по виробництву "Сніжна панда"

Цьогоріч 1 липня Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна панда" в Одеській області. Атаки значно знищила частину виробничо-складських приміщень, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

22 вересня росіяни здійснили черговий удар по складах українського бізнесу. Під атакою опинився об'єкт виробника санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна Панда".