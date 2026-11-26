Главной причиной роста коэффициентов на 15 % называют сложное финансовое положение АО "Укрзализныця".

С 1 января 2025 года правительство планирует изменить тарифы "Укрзализныци" на железнодорожные перевозки. Проект приказа опубликован на сайте Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Документ предусматривает увеличение на 15 % коэффициентов, применяемых к тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанным с ними услугам.

Главной причиной такого шага в ведомстве называют сложное финансовое положение АО "Укрзализныця". Как отмечает министерство, текущие доходы компании от обычной деятельности уже не могут покрыть расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры и обеспечение логистики в условиях войны.

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На кого повлияет изменение тарифов

Как сообщает "24 канал", рост тарифных коэффициентов напрямую приведет к увеличению логистических расходов металлургических, аграрных и других предприятий, активно пользующихся железнодорожными перевозками.

"Для бизнеса это будет означать дополнительный рост себестоимости продукции. Часть этих затрат производители и продавцы будут вынуждены заложить в конечные цены. Для обычного украинца это означает потенциальное подорожание товаров на полках магазинов, ведь доставка сырья и готовой продукции станет дороже", — отмечает издание.

Следовательно, для украинцев это означает будущее подорожание товаров на полках магазинов, ведь доставка сырья и готовой продукции также подорожает. В то же время для самой "Укрзализныци" это вопрос выживания и способности выполнять оборонные заказы, пишет издание.

Напомним, Фокус писал, что продукты подорожают, а топливо продолжит дешеветь — именно такой сценарий на зиму прогнозируют для украинцев. Эксперты предупреждают о скачке цен на овощи и молочную продукцию на 25–40%, а специалисты по топливному рынку ожидают снижения стоимости бензина и дизельного топлива.

Кроме того, российские атаки на предприятия масложировой отрасли вынуждают украинских производителей останавливать заводы, что создает риски для экспорта и аграрного сектора. В то же время дефицита подсолнечного масла в украинских магазинах пока не ожидается.