Головною причиною більшення на 15% коефіцієнтів називають складне фінансове становище АТ "Укрзалізниця".

Із 1 січня 2025 року Уряд планує змінити тарифи "Укрзалізниці" на залізничні перевезення. Проєкт наказу опублікований на сайті Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Документ передбачає збільшення на 15% коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги.

Головною причиною такого кроку у відомстві називають складне фінансове становище АТ "Укрзалізниця". Як зазначає міністерство, поточні доходи компанії від звичайної діяльності вже не можуть перекрити витрати на утримання залізничної інфраструктури та забезпечення логістики в умовах війни.

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На кого вплине зміна тарифів

Як пише 24 канал, зростання тарифних коефіцієнтів безпосередньо збільшить логістичні витрати металургійних, аграрних та інших підприємств, які активно користуються залізничними перевезеннями.

"Для бізнесу це означатиме додаткове зростання собівартості продукції. Частину цих витрат виробники та продавці будуть змушені закладати у кінцеві ціни. Для звичайного українця це означає потенційне подорожчання товарів на полицях магазинів, адже доставка сировини та готової продукції стане дорожчою", — вказує видання.

Відтак, для українців це означає майбутнє здорожчання товарів на полицях магазинів, адже доставка сировини та готової продукції теж зросте у ціні. Водночас для самої "Укрзалізниці" це питання виживання та здатності виконувати оборонні замовлення, пише видання.

Нагадаємо, Фокус писав, що продукти здорожчають, а пальне продовжить падати в ціні — такий сценарій на зиму прогнозують для українців. Експерти попереджають про стрибок цін на овочі й молочну продукцію на 25–40%, а знавці паливного ринку очікують зниження вартості бензину та дизеля.

Крім цього, російські атаки на підприємства олійно-жирової галузі змушують українських виробників зупиняти заводи, що створює ризики для експорту та аграрного сектору. Водночас дефіциту соняшникової олії в українських магазинах наразі не очікують.