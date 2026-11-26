Зависимость столичного водоканала от централизованного электроснабжения оказалась проблемой, которую могут почувствовать на себе все жители города.

В Киеве постоянное водоснабжение и водоотвод напрямую зависят от того, будет ли обеспечено стабильное энергоснабжение всех объектов водоканала, рассказала в эфире "Вечер. Live" народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная.

"К большому сожалению, если мы говорим о Киеве, то систем резервного питания, то есть, фактически, генераторов, которые бы обеспечивали бесперебойное электроснабжение и, соответственно, бесперебойное водоснабжение и водоотвод, на данный момент нет", — утверждает она.

По ее словам, столичные власти начали заниматься этим вопросом еще в конце 2025 года, но, по факту, поиск поставщиков и закупочные процедуры начались только весной 2026 года.

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Генераторы появятся в Киеве не раньше января Фото: Киевводоканал

Теперь, говорит она, руководство Киеве заявляет, что эти генераторы ожидаются только в январе или в начале февраля. Также понадобится время на их установку и подключение.

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"Соответственно, сегодня, если мы говорим про водоканал в Киеве, то он напрямую зависит от состояния снабжения электроэнергией в городе, и это является рискованной ситуацией, что и вызвало необходимость введения этих графиков для того, чтобы хотя бы как-то оптимизировать ситуацию", — подчеркнула Забуранная.

Она добавила, что в последнее время враг изменил тактику ударов, сосредоточившись на уничтожении критической инфраструктуры, и выбивает подстанции, которые дают электричество для Киева.

Поскольку же водоканал столицы полностью зависит от централизованного электроснабжения, риск проблем с водоснабжением и водоотводом остается постоянным.

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