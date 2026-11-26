Кроме объектов энергетики, российские террористы 20 ноября нанесли массированный удар и по объектам водоканала, что в Киевской области привело к проблемам с принятием канализационных стоков от близлежащих населённых пунктов.

В связи с этим в Вишневом остановили водоснабжение, а в октябре похожая ситуация была в Софиевской Борщаговке, сообщает "Суспільне".

В беседе с журналистами бывший глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин рассказал, что работа канализации напрямую зависит от воды и электричества. Особенно это актуально для столицы, где через перепад высот в определенных местах нечистоты нужно подкачивать.

Если на правом берегу есть уклон, позволяющий сточной воде самостоятельно идти на равнинный левый берег — в сторону очищающей воду Бортницкой станции аэрации, то на левом берегу стоки нужно подкачивать.

Длительная остановка водоснабжения обусловит и остановку работы канализационной системы, и нечистоты не будут доходить до очистных станций. Правда, мэр города Виталий Кличко уверял, что водоотвод столицы полностью обеспечен резервным питанием.

Видео дня

Власти уверяют, что водоотвод Киева обеспечен резервным питанием Фото: Киевводоканал

Бортническая станция аэрации под угрозой?

БСА принимает и очищает сточные воды со всего Киева и части близлежащих городов и поселков. В СМИ сообщалось об атаках россиян по этому объекту, но в Генштабе ВСУ информацию опровергали, хотя и не скрывают, что такая угроза существует.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, БСА строилась со значительным запасом крепости, что позволит ей по меньшей мере выдержать определенное количество российских атак.

Более того, она имеет большую и разветвленную территорию. Также она

"У них есть три линии водоочистки, довольно независимые. Поражение одной вообще не влияет на эффективность работы станции, впечатление двух ограничивает ее мощность, но для текущей ситуации в Киеве ее достаточно", — пояснил он.

Сухомлин говорит, что даже если Бортническая станция остановится полностью, это не приведет к автоматической остановке работы канализации. В критической ситуации неочищенные сточные воды можно будет сбросить в Днепр:

"Да, это экологическая катастрофа, но стоит вопрос выживания города. Тем более, это не будет месяц или два, а продлится несколько дней, пока будут идти ремонтные работы".

Бортническая станция аэрации Фото: Big Kyiv

А вот кто может ограничивать водозабор, — это города, расположенные дальше по течению Днепра. Среди них — Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко называет подобное развитие событий "большим вызовом", приводя в пример Николаев, где сточные воды попали в Бугский лиман. Это оборачивалось прекращением водоснабжения и дополнительному хлорированию воды.

Чем может обернуться для жителей многоквартирных домов коллапс канализации

Попенко предупреждает, что первыми на себе перебои в работе канализации почувствуют жители первых этажей. Сточные трубы способны забивать трубы, из-за чего есть риск того, что нечистоты пойдут наверх — в ванные комнаты или туалеты тех, кто живет ниже. С подобным в прошлом году уже сталкивались жители столицы.

Ситуация не безвыходная, говорит Попенко:

"Жителям многоэтажек нужно разобраться, как обустроена система канализации в подвалах, чтобы они смогли подсоединить к ней резервные источники питания и запасные резервуары, в которые можно сбрасывать канализационные стоки на случай, если система не будет их принимать".

Опрос Правительство поручило городам готовиться к возможному введению графиков отключения воды. Готовы ли вы к таким ограничениям? Опрос открыт до Да, я давно держу запас воды на несколько дней Немного запасов есть, но надолго не хватит Не готовился/лась, но теперь запасусь водой Не думаю, что дойдет до отключений воды по графикам Пока трудно сказать Голосовать

Правда, добавляет он, нужно будет продумать, куда девать накопившиеся нечистоты потом.

Попенко также отреагировал на опасения главы Деснянской РГА Максима Бахматова, который еще зимой говорил, что при долгосрочных проблемах с канализацией придется рыть туалеты во дворах. Он считает, что такие заявления некомпетентны.

В крайнем случае можно будет пользоваться мобильными санитарными комплексами. Их используют в лагерях для беженцев и обслуживать они могут до 50 тысяч человек.

"Это не только канализация, там можно и помыть руки, например. Такой себе пункт несокрушимости, но в огромных масштабах. Власти уже должны начать беспокоиться об этом, и в районах, где есть угроза плохой работы канализации, устанавливать эти комплексы", — уверен он.

Еще один эксперт, вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира считает, что полная остановка канализационной системы в Киеве невозможна, а в крайнем случае сточные воды могут попасть в Днепр. Он предполагает, что в случае проблем с электричеством на разных этажах сложится разная ситуация с водой и канализацией.

В частности, на верхних этажах вода исчезнет первой, а канализационная система будет работать еще некоторое время. С другой стороны, на нижних этажах все будет наоборот: вода исчезнет позже, а из-за остановки канализационных насосов нечистоты могут заливать квартиру. Вместе с тем, в это же время в этих же квартирах не будет воды, поэтому вероятность аварии еще меньше.

На днях Кабмин выступил с заявлением о том, что местные водоканалы должны представить графики, согласно которым промышленные предприятия будут сбрасывать сточные воды в общественную канализационную сеть. Планируется, что это будет происходить в обеденные или ночные часы, когда население в основном находится на работе или уже спит.

Напомним, почему Киеву грозит коммунальный коллапс после ударов РФ.

Также сообщалось, чем грозит прекращение водоснабжения в Киеве.