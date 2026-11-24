До зимы осталось меньше недели. Кабмин выступил с заявлением о том, что местные водоканалы должны представить графики, согласно которым промышленные предприятия будут сбрасывать сточные воды в общественную канализационную сеть. Планируется, что это будет происходить в обеденные или ночные часы, когда население в основном находится на работе или уже спит. Таким образом власти пытаются улучшить ситуацию с водоснабжением и водоотведением. Фокус выяснил, как будут разрабатываться такие графики, что такое "водный блэкаут" и как в общинах пытаются спастись от него.

Из-за регулярных российских обстрелов Украина рискует столкнуться не только с длительными отключениями электричества, но и со своеобразным "водным блэкаутом". Правительство во главе с премьером Сергеем Корецким сообщило, что предусмотрело ряд решений, чтобы минимизировать перебои с водоснабжением и водоотведением после атак России. На правительственном портале опубликовано сообщение о том, что в настоящее время разрабатываются графики регулирования сбросов крупных промышленных предприятий.

"В ответ на изменение тактики российского террора принимаем дополнительные меры по стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Правительство приняло несколько решений, часть из которых мы не раскрываем из соображений безопасности. Их цель — минимизировать, там где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего это касается критически важных социальных объектов. Местные власти совместно с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды. В то же время больницы и другие критически важные объекты должны работать бесперебойно", — заявил Сергей Корецкий.

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Отдельно отмечается, что в случае значительных повреждений в результате вражеских обстрелов и, как следствие, отсутствия водоснабжения, в городах и селах должны быть предусмотрены схемы доставки питьевой и технической воды для населения. Премьер-министр также поручил городам ускорить установку оборудования для резервного питания на критически важных элементах систем. В заявлении отмечается, что все регионы и столица должны отчитаться о ходе подготовки. Отдельно Корецкий подчеркнул, что следует "мыслить критически, быть максимально подготовленными и оперативно реагировать на ситуацию при любых обстоятельствах". Это сообщение было обнародовано им 23 ноября. До начала зимнего периода осталось 6 дней.

Отключения электроэнергии ставят под угрозу водоотведение: почему предприятиям придется изменить графики сброса стоков

Энергетики и коммунальщики моделируют различные сценарии, при которых отключение электроэнергии может затянуться на длительный срок. Как пояснил Фокусу энергетический эксперт Станислав Игнатьев, впервые за много лет в Украине разрабатываются алгоритмы, "дорожные карты", как в таких случаях действовать. Он отмечает, что, хотя и с опозданием, но все же это крайне необходимые шаги. Когда отключения света плановые, то критически важные объекты инфраструктуры не ограничиваются в потреблении электроэнергии. Но когда враг погружает город в блэкаут, как это, например, испытала на себе Одесская область, где произошло около десятка аварий после атак, то, соответственно, люди остались не только без света, но и без воды. Ведь городские водоканалы зависят от подачи электричества.

Город Харьков закупил в позапрошлом году когенерационные установки на сумму 2,2 миллиарда гривен для обеспечения работы водоканала, в частности насосов, именно во время отключений электроэнергии, чтобы подача воды в дома не прерывалась. Что касается водоотведения, то помимо насосов к этому добавляется работа канализационных очистных сооружений, оборудования для аэрации (сточные воды насыщаются кислородом для обеспечения биологической очистки). Все эти системы требуют значительного электропитания.

"В Харькове канализация работает самотеком, во всех остальных областных центрах это обеспечивается насосной станцией. Стоимость водоотведения одного кубометра стоков выше, чем стоимость водоснабжения одного кубометра воды, поскольку на очистку уходят значительные энергозатраты. Именно поэтому Кабмин принял решение о необходимости разработать четкие графики сбросов для промышленных предприятий. Мы прекрасно понимаем, что население в основном сбрасывает сточные воды в утренние и вечерние часы, когда взрослые и дети утром принимают гигиенические процедуры перед работой или учебой, а также когда возвращаются домой. А у промышленных предприятий есть свои технологические процессы. Есть такие, у которых есть собственные очистные сооружения, а есть те, которые сбрасывают сточные воды в общую сеть. Например, предприятие по производству молочной продукции: вот они промыли свои резервуары и сбросили большой объём воды, да ещё и с активными бактериями, в очистные сооружения, тогда сразу возрастает нагрузка на насосную группу, а затем на станцию очистки", — рассказал энергоэксперт.

Поэтому правительство предлагает разработать технологические карты предприятий и согласовать их с местными советами, а точнее — со специальными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС, сформированными в общинах. Решение центральных властей призвано обеспечить разгрузку канализационных сетей в пиковые периоды потребления электроэнергии — утром и вечером. Такие графики для промышленных предприятий по приему сточных вод, по мнению Игнатьева, могли бы действовать либо в ночное, либо в дневное время, когда население в основном не находится дома и, соответственно, от него не поступает большой объем стоков.

Энергетический эксперт пояснил, что тогда удастся обеспечить равномерную работу очистных станций, чтобы не допустить увеличения нагрузки на общую сеть. По его словам, разработать такие графики предприятиям несложно, ведь у каждого есть своя технологическая карта, поэтому приспособиться и выполнить решение Кабмина сегодня вполне реально.

Как работает резервное энергоснабжение водоканалов и реально ли избежать "водного блэкаута"

Когда отключается свет на 3–5 часов и не работает насосная группа, то давления, созданного в водопроводной сети крупного города, хватает для обеспечения давления в бытовом секторе (жилые дома). Когда электроснабжение отсутствует по 10–12 часов и это касается насосных групп водоканалов, то им, чтобы запуститься заново, требуется 3–4 часа. Однако, как отметил энергетический эксперт, не всегда удается выделить эти несколько часов, что и называется "водным блэкаутом", когда обеспечить необходимое давление не удается, что приводит к отсутствию водоснабжения.

Игнатьев отмечает, что местные водоканалы ищут способы обеспечить резервные источники питания на случай длительных отключений электричества. Не только Харьков приобрел когенерационные установки (газопоршневые). По его словам, многие небольшие города, в частности в Тернопольской и Ивано-Франковской областях, строят солнечные станции на водоканалах, а также общины закупают генераторы. Это делается для того, чтобы обеспечить работу насосной группы. Данное оборудование позволяет обеспечить полноценную работу во время отключений электроэнергии. В основном это реализуется благодаря грантовым средствам.

Когда в энергосистеме возникает дефицит электроэнергии, объекты, которые будут отключаться в первую очередь, определяет оператор "Укрэнерго". Существует механизм, согласно которому насосные станции и очистные сооружения получают электроэнергию даже в самые сложные периоды, поскольку они относятся к критической инфраструктуре.

"Это определяет оператор для каждого региона отдельно. Он говорит, что для определенной области установлен определенный лимит, далее эта информация передается в облэнерго. Рассматривается ситуация по потребителям: если там нет критически важных объектов, а только жилая инфраструктура, то ей отключают свет. Там, где они есть (больницы, водоканалы, школы), им электроснабжение в основном сохраняют", — отметил Игнатьев.

Подводя итог, эксперт по энергетическим вопросам отметил, что сегодняшнее решение Кабмина следует рассматривать как "аварийное", обусловленное войной. По его мнению, оно действительно даст необходимый эффект, ведь при наличии графиков регулирования сбросов от промышленных предприятий появится возможность не перегружать городские водоканалы, а это позволит экономить электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

Напомним, несколько дней назад в городе Вишневом Киевской области полностью прекратили водоснабжение, поскольку Киевский водоканал на время перестал принимать сточные воды. Людей призвали запастись водой. Тогда, 20 ноября, Киев подвергся массированному обстрелу, в частности пострадал и "Киевводоканал".

В начале ноября Зеленский раскритиковал темпы проведения восстановительных работ по обеспечению столицы электроэнергией и водоснабжением. Президент призвал коммунальщиков работать оперативнее и подчеркнул, что одних заявлений о том, что работа ведется круглосуточно, недостаточно для достижения результата. А когда люди уже начинают перекрывать дороги из-за длительного отсутствия света и воды, это, по его словам, сигнал о наличии проблемы.