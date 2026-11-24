До зими залишається менше тижня. Кабмін виступив з заявою про те, що місцеві водоканали мають покласти на стіл графіки, за якими промисловість скидатиме стічні води до загальної каналізаційної мережі. Планується, що це буде відбуватись в обідні чи нічні години, коли населення здебільшого на роботі чи вже спить. Так влада намагається покращити ситуацію з водопостачанням та відведенням. Фокус з'ясував, як розроблятимуть такі графіки, що таке водний блекаут та як у громадах намагаються врятуватися від нього.

Україна через регулярні російські обстріли ризикує відчути на собі не лише тривалі відключення світла, а і своєрідний "водний блекаут". Уряд на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким прозвітував, що передбачив низку рішень, аби мінімізувати перебої з водопостачанням та водовідведенням після атак Росії. На урядовому порталі опубліковано повідомлення про те, що відпрацьовуються графіки регулювання скидів великих промислових підприємств.

"У відповідь на зміну тактики російського терору вживаємо додаткових заходів для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки. Їхня мета — мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних об'єктів. Місцева влада разом із водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди. Водночас лікарні та інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно", — заявив Сергій Корецький.

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Окремо вказується про те, що у разі значних пошкоджень через ворожі обстріли, і як наслідок — відсутність водопостачання, в містах і селах мають бути передбачені схеми підвезення питної та технічної води для населення. Прем'єр-міністр також доручив містам швидше встановлювати обладнання для резервного живлення на критичних елементах систем. У заяві зазначається, що всі регіони й столиця повинні прозвітувати про стан підготовки. Окремо Корецький наголосив на тому, що варто "мислити критично, бути максимально підготовленими й оперативно реагувати на ситуацію за будь-яких обставин". Це повідомлення було оприлюднене ним 23 листопада. До початку зимового періоду залишається 6 днів.

Блекаути загрожують водовідведенню: чому підприємствам доведеться змінити графіки скидання стоків

Енергетики та комунальники моделюють різні сценарії, за яких відключення електроенергії може бути довготривалим. Як пояснив Фокусу енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, вперше за багато років в Україні розробляються алгоритми, "дорожні карти", як у таких випадках діяти. Каже, хоч і з запізненням, але все-таки це вкрай необхідні кроки. Коли вимкнення світла планові, то критичні об'єкти інфраструктури не обмежують у споживанні електричної енергії. Але коли ворог занурює місто у блекаут, як це, наприклад, відчула на собі Одещина, де стався з десяток аварій після атак, то, відповідно, люди залишилися не лише без світла, а й води. Адже міські водоканали залежать від подачі електрики.

Місто Харків закупило позаминулого року на 2,2 мільярда гривень когенераційних установок для того, щоб забезпечити роботу водоканалу, зокрема насосів, якраз під час блекаутів, аби подача води у домівки зберігалась. У випадку з водовідведення, окрім насосів, ще додається робота очисних споруд каналізації, обладнання аерації (насичуються киснем стічні води для забезпечення біологічного очищення). Всі ці системи потребують значного електроживлення.

"У Харкові каналізація тече самопливом, у всіх інших обласних центрах це здійснюється насосною станцією. Вартість водовідведення одного кубометра стоків більша, ніж вартість водопостачання одного кубометра води, тому що є великі енерговитрати на очищення. Саме тому Кабміном ухвалено рішення про необхідність розробити чіткі графіки скидів для промислових підприємств. Ми прекрасно розуміємо, що населення в основному скидає стічні води в ранкові та вечірні години, коли дорослі й діти зранку проводять гігієнічні процедури перед роботою чи навчанням, і коли вже повертаються додому. А у промислових підприємств є свої технологічні процеси. Є такі, що мають власні очисні споруди, а є ті, що скидають стічні води у загальну мережу. Наприклад, підприємство з виробництва молочної продукції, от помили вони свої баки й скинули великий об'єм вод ще й з активними бактеріями в очисні, тоді одразу зростає навантаження на насосну групу, а потім на станцію очищення", — розповів енергоексперт.

Тому урядом пропонується розробити технологічні карти підприємств і погодити їх з місцевими радами, точніше зі спеціальними комісіями з питань ТЕБ і НС, які сформовані у громадах. Рішення центральної влади покликане на те, аби в пікові періоди споживання електроенергії, зранку і ввечері, розвантажити каналізаційні мережі. Такі графіки для промислових підприємств з приймання стічних вод, на погляд Ігнатьєва, могли б діяти або в нічний, або в денний час, коли населення здебільшого не перебуває вдома і, відповідно, від нього великого об'єму стоків не надходить.

Енергетичний експерт пояснив, що тоді вдасться зробити функціонування очисних станцій рівномірним, щоб не допускати збільшення навантаження на загальну мережу. З його слів, розробити такі графіки підприємствам не складно, адже кожне має свою технологічну карту, тож підлаштуватись і виконати рішення Кабміну сьогодні цілком реально.

Як працює резервне живлення водоканалів та чи реально оминути водний блекаут

Коли вимикається світло на 3-5 годин і не працює насосна група, то створених тисків водопровідній мережі великого міста вистачає, аби забезпечити тиск для побутового сектору (житлові будинки). Коли електроживлення немає по 10-12 годин і це стосується насосних груп водоканалів, то їм, аби повторно запуститися, треба 3-4 години. Але, як зазначив енергетичний експерт, не завжди можуть бути ці декілька годин, що і називається "водним блекаутом", коли забезпечити цей тиск не вдається, як наслідок — відсутність водопостачання.

Ігнатьєв вказує на те, що місцеві водоканали шукають варіанти передбачити резервні джерела живлення на випадок тривалих відключень світла. Не лише Харків закупив собі когенераційні установки (газопоршневі). З його слів, чимало маленьких міст, зокрема в Тернопільській, Івано-Франківській областях побудувати сонячні станції на водоканалах, також громади закуповують генератори. Це робиться для того, аби забезпечити роботу насосної групи. Це обладнання дає можливість передбачити повноцінну роботу під час блекаутів. Здебільшого це реалізовується завдяки грантовим коштам.

Коли в енергосистемі виникає дефіцит електроенергії, об'єкти, які відключатимуть першими, визначає оператор "Укренерго". Є механізм, за яким насосні станції та очисні споруди отримують електроенергію навіть у найскладніші періоди, бо вони належать до критичної інфраструктури.

"Це визначає оператор по кожному регіону окремо. Він каже, що на певну область є визначений ліміт, далі це передається на обленерго. Розбирається по споживачах, де нема критичних об'єктів, а тільки житлова інфраструктура, тоді її від світла вимикають. Там, де вони є (лікарні, водоканали, школи), то їм електропостачання переважно зберігають", — зауважив Ігнатьєв.

Підсумовуючи, експерт з енергетичних питань констатував, що сьогоднішнє рішення Кабміну варто розцінювати як "аварійне", зумовлене війною. На його думку, воно дійсно дасть необхідний ефект, адже за наявності графіків для регулювання скидів від промислових підприємств буде можливість не перевантажувати міські водоканали й це дозволить заощаджувати електроенергію у пікові години.

Нагадаємо, декілька днів тому у місті Вишневе на Київщині повністю зупинили водопостачання, оскільки київський водоканал на певний час перестав приймати стічні води. Людей закликали запастися водою. Тоді, 20 листопада, Київ потрапив під масований обстріл, зокрема постраждав і "Київводоканал".

На початку листопада Зеленський розкритикував швидкість проведення відновлювальних робіт задля забезпечення столиці електрикою та водопостачанням. Президент закликав комунальників працювати оперативніше і наголосив, що одних заяв про те, що робота триває цілодобово, недостатньо для результату. А коли люди вже починають перекривати дорогу через тривалу відсутність світла й води, це, з його слів, сигнал про наявність проблеми.