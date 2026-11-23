Три опори високовольтної лінії, яка з'єднує Південноукраїнську АЕС з Одесою, пошкодили російські удари. Саме через це місто залишилося без джерела живлення, а на ремонт може піти до трьох тижнів. Таку оцінку дав Forbes Ukraine топменеджер однієї з енергокомпаній.

Пошкодженими виявилися три опори високовольтної лінії "Укренерго", що з'єднує Південноукраїнську АЕС з Одесою. Про це Forbes Ukraine розповів топменеджер однієї з енергетичних компаній. Говорив він анонімно, бо не уповноважений коментувати ситуацію.

"На вихідних у міста не було джерела живлення", – пояснив він.

Частково ситуацію вже стабілізували. Проте відновлення самих опор, за словами співрозмовника видання, може тривати до трьох тижнів.

Ідеться саме про ремонт пошкодженої лінії, а не про три тижні суцільної темряви. Живлення місту здатні подавати й іншими маршрутами – саме за ними, за словами президента, росіяни тепер і полюють.

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Ситуацію в Одесі вкрай складною назвав Володимир Зеленський у дописі 23 листопада. Триває вона вже кілька днів через удари по лініях електропередачі та підстанціях.

"Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо", – написав він.

Варто зазначити, що масований комбінований удар ракетами та дронами різних типів Росія завдала в ніч проти 20 листопада. Під атаку потрапили електростанції та підстанції, які передають і розподіляють електроенергію.

В Одесі та прилеглих районах без світла тоді залишилася значна частина споживачів.

Раніше повідомлялося, що до кінця доби більшість мешканців Одеси мали отримати опалення. Без тепла у квартирах на той момент перебували близько 240 тисяч людей, повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Також повідомлялося, що через перебої з електро-, тепло- та водопостачанням усі школи Одеси з 23 до 27 листопада працюють дистанційно. Для дітей, які не зможуть долучитися до онлайн-уроків через відсутність світла, підготували відеозаписи занять.

Крім цього, в "Укренерго" повідомляли, що росіяни понад добу безперервно атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Енергетикам вдавалося частково відновити постачання, однак нові удари ускладнювали ситуацію, і в регіоні фіксували блекаут.