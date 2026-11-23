Три опоры высоковольтной линии, соединяющей Южноукраинскую АЭС с Одессой, были повреждены в результате российских ударов. Именно из-за этого город остался без источника электроснабжения, а на ремонт может уйти до трёх недель. Такую оценку дал Forbes Ukraine топ-менеджер одной из энергокомпаний.

Повреждениям подверглись три опоры высоковольтной линии "Укрэнерго", соединяющей Южноукраинскую АЭС с Одессой. Об этом Forbes Ukraine рассказал топ-менеджер одной из энергетических компаний. Он говорил анонимно, поскольку не уполномочен комментировать ситуацию.

"На выходных у города не было источника питания", — пояснил он.

Ситуацию уже частично стабилизировали. Однако, по словам собеседника издания, восстановление самих опор может занять до трёх недель.

Речь идет именно о ремонте поврежденной линии, а не о трех неделях полной темноты. Электроэнергию в город можно подавать и по другим маршрутам — именно их, по словам президента, россияне теперь и выслеживают.

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Владимир Зеленский в своем посте от 23 ноября назвал ситуацию в Одессе крайне сложной. Она продолжается уже несколько дней из-за ударов по линиям электропередачи и подстанциям.

"Россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после их восстановления, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Мы противодействуем", — написал он.

Стоит отметить, что Россия нанесла массированный комбинированный удар ракетами и дронами различных типов в ночь на 20 ноября. Под удар попали электростанции и подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии.

В Одессе и прилегающих районах тогда без света осталась значительная часть потребителей.

Ранее сообщалось, что к концу суток большинство жителей Одессы должны были получить отопление. Без тепла в квартирах на тот момент находились около 240 тысяч человек, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Также сообщалось, что из-за перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением все школы Одессы с 23 по 27 ноября работают в дистанционном режиме. Для детей, которые не смогут присоединиться к онлайн-урокам из-за отсутствия света, подготовили видеозаписи занятий.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что россияне более суток непрерывно наносили удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Энергетикам удавалось частично восстановить энергоснабжение, однако новые удары осложняли ситуацию, и в регионе фиксировались отключения электроэнергии.