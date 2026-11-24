Через зміну тактики російських ударів по містах України Уряд ухвалив низку рішень, щоб мінімізувати перебої з водопостачанням та водовідведенням у великих містах.

Передусім рішення Кабміну стосуються критично важливих соціальних об'єктів. Частину з них не розкриватимуть публічно з міркувань безпеки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Як організують роботу систем водопостачання і каналізації у містах

Місцевій владі та керівництву водоканалів у містах доручено передусім розробити графіки регулювання скидів для промислових підприємств, а також роботи державних та комунальних закладів. Ці обмеження мають на меті зменшення навантаження на каналізацію у пікові навантаження.

Водночас згадані обмеження не стосуються лікарень та інших критично важливих підприємств, робота яких має відбуватися безперервно, наголосив Корецький.

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Що стосується водопостачання, то, на випадок значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, влада має розробити схеми підвезення питної та технічної води у житлові квартали. Ці схеми діятимуть у разі тимчасових обмежень у постачанні води в оселі. Також доручено забезпечити оперативне інформування людей у разі погіршення ситуації.

Кабмін також доручив пришвидшити та поліпшити процеси встановлення резервного живлення на критичних елементах систем, що діють у кожному місті. Їх також мають укомплектувати додатковим обладнанням та спецтехнічною.

"Усі області та місто Київ мають прозвітувати про стан підготовки. Координацію забезпечує Мінінфраструктури", — наголосив прем'єр-міністр.

Сергій Корецький також наголосив на важливості максимальної підготовки і оперативного реагування на будь-які виклики.

Нагадаємо, днями видання The New York Times розповіло, які умови життя у Києві та інших українських містах напередодні цьогорічної зими.

Також Фокус з'ясовував, чому Києву загрожує комунальний колапс після ударів РФ.