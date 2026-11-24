В связи с изменением тактики российских ударов по городам Украины правительство приняло ряд решений, направленных на минимизацию перебоев с водоснабжением и водоотведением в крупных городах.

Прежде всего, решения Кабмина касаются объектов, имеющих критически важное социальное значение. Часть из них не будет обнародована из соображений безопасности, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на своем Telegram-канале.

Как организуется работа систем водоснабжения и канализации в городах

Местным властям и руководству водоканалов в городах поручено в первую очередь разработать графики регулирования сбросов для промышленных предприятий, а также для государственных и коммунальных учреждений. Эти ограничения призваны снизить нагрузку на канализацию в часы пиковой нагрузки.

В то же время указанные ограничения не распространяются на больницы и другие предприятия жизненно важной сферы, работа которых должна осуществляться в непрерывном режиме, подчеркнул Корецкий.

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Что касается водоснабжения, то на случай значительных разрушений в результате вражеских обстрелов власти должны разработать схемы доставки питьевой и технической воды в жилые кварталы. Эти схемы будут действовать в случае временных ограничений в подаче воды в дома. Также поручено обеспечить оперативное информирование населения в случае ухудшения ситуации.

Кабмин также поручил ускорить и оптимизировать процессы установки резервного питания на критически важных элементах систем, действующих в каждом городе. Их также необходимо укомплектовать дополнительным оборудованием и специальной техникой.

"Все области и город Киев должны отчитаться о ходе подготовки. Координацию обеспечивает Министерство инфраструктуры", — подчеркнул премьер-министр.

Сергей Корецкий также подчеркнул важность максимальной подготовки и оперативного реагирования на любые вызовы.

Напомним, на днях издание The New York Times рассказало об условиях жизни в Киеве и других украинских городах в преддверии наступающей зимы.

Кроме того, Фокус выяснял, почему Киеву грозит коммунальный коллапс после ударов со стороны РФ.