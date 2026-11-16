"Непригодно для жизни": какие условия в Киеве и Украине после ударов РФ накануне зимы, — NYT

Из-за ударов РФ, начавшихся осенью 2026 года, Киев может лишиться водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Обстрелы усилились раньше срока, не дожидаясь морозов, и происходят на фоне заявлений Кремля о "стремлении к миру".

В ожидании мирных переговоров в Абу-Даби Россия усилила удары по инфраструктурным объектам, чтобы оставить Украину без света и в холоде, говорится в материале издания The New York Times. Издание написало, что на Украину и Киев "надвигается зимний кошмар" из-за "неумолимых бомбардировок".

Москва обозначила свою позицию по поводу завершения войны в Украине ещё до начала переговоров в ОАЭ: об этом свидетельствовали усиленные обстрелы инфраструктуры. Еще одно направление, свидетельствующее об отсутствии у РФ планов по завершению войны, — это выдвижение новых условий, на этот раз в адрес Европы, выполнить которые невозможно. В результате ударов Киев может оказаться в особенно сложной ситуации, написали СМИ. Российский диктатор Путин отдал приказ о массированных атаках еще 1 сентября. К 16 ноября ВС РФ совершили 350 атак на электросеть и повредили 800 объектов. За трое суток до Абу-Даби — атака 36 баллистических ракет и 172 дронов и поражение линий, которые питали 40% многоэтажек Киева.

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"Ежедневные волны ударов по энергетической системе Украины вызвали опасения, что столица Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы", — говорится в статье NYT со ссылкой на оценки аналитиков.

На фоне "мирных переговоров" Кремль "держит украинскую энергетическую систему в заложниках". СМИ сообщили, что на пятом году войны с РФ энергосистема Украины стала "особенно уязвимой": военные пытаются защититься от ударов, но это сложно в условиях дефицита средств ПВО. В октябре-ноябре 2026 года главной мишенью был Киев: в некоторых домах свет подавали по 16–24 минуты в сутки, не работают лифты, нет тепла и воды. Люди пытаются укрываться от ударов РФ в холодных подвалах домов, но некоторые уже перестают это делать, поскольку устали от постоянного спуска по лестнице с девятого этажа на первый и обратно.

"Украинские чиновники и гуманитарные организации предупреждают о неизбежном гуманитарном кризисе, если крупные города останутся без отопления, водоснабжения и санитарии", — сообщило СМИ.

Обстрелы Киева — подробности ударов осенью 2026 года

В статье также объяснили, почему в 2026 году сложилась особенно тяжелая ситуация в энергетике. Выяснилось, что РФ непрерывно атакует Киев, и ремонтные бригады не имеют возможности восстановить работу системы. При этом ситуация в предстоящую зиму будет зависеть ещё и от погодных условий. Силы ПВО экономят ракеты для сбивания баллистических ракет: например, из 40 ракет сбивают пять, а на остальные просто нет средств поражения. Для обезвреживания дронов используются истребители, которые уничтожают 85–90 % реактивных БПЛА РФ. Иногда эффективность сбивания падает до 50–60 %: такое бывает в случаях, когда атаки происходят с нескольких разных направлений и при плохой погоде.

"Никто в мире не знает, как действовать в условиях атаки так, как мы. Нам очень тяжело, но мы оправимся", — привела СМИ оценку энергоэксперта Александра Харченко.

Отметим, Фокус писал об ударах баллистических ракет и дронов РФ по Киеву, которые усилились осенью 2026 года. Одна из массированных атак произошла в ночь на 3 ноября. Под ударом, кроме Киева, оказались также объекты энергетики в Винницкой и Днепропетровской областях. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что РФ атаковала 20 энергообъектов в течение суток. В свою очередь, компания ДТЭК заявила о разрушении сразу трех ТЭС в разных регионах Украины.

Напоминаем, что энергетики продемонстрировали последствия атаки РФ на теплоэлектростанцию: как выглядит пострадавший объект.