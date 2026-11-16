"Непридатне для життя": які умови в Києві та Україні після ударів РФ напередодні зими, — NYT
Через удари РФ, які почались восени 2026 року, Київ може втратити водопостачання, теплопостачання та каналізацію. Обстріли посилились завчасно, не чекаючи морозів, та відбуваються на тлі заяв Кремля про "бажання миру".
В очікування мирних переговорів в Абу-Дабі РФ посилила удари по інфраструктурних об'єктах, щоб залишити Україну без світла та в холоді, ідеться у матеріалі медіа The New York Times. Медіа написало, що на Україну та Київ "насувається зимовий кошмар" через "невблаганні бомбардування".
Москва озвучила своє ставлення до завершення війни в Україні ще до початку переговорів в ОАЕ: про це говорили посилені обстріли інфраструктури. Ще один напрямок, який говорить про відсутність планів РФ на завершення війни, — це поява нових умов, цього разу — до Європи, які не можливо виконати. Внаслідок ударів Київ може опинитись в особливо складній ситуації, написало медіа. Російський диктатор Путін віддав наказ про масовані атаки ще 1 вересня. До 16 листопада ЗС РФ здійснили 350 атак на електромережу та пошкодили 800 об'єктів. За три доби до Абу-Дабі — атака 36 балістичних ракет та 172 дронів й ураження ліній, які живили 40% багатоповерхівок Києва.
"Щоденні хвилі ударів по енергетичній системі України викликали побоювання, що столиця Київ, місто з трьома мільйонами людей, може стати майже непридатною для життя в найближчі місяці", — ідеться у статті NYT з посиланням на оцінки аналітиків.
На тлі "мирних переговорів" Кремль "тримає українську енергетичну систему в заручниках". Медіа написало, що на п'ятому році війни РФ енергосистема України стала "особливо крихка": військові намагаються захиститись від повітряних ударів, але це складно в умовах дефіциту засобів ППО. У жовтні-листопаді 2026 року головною мішенню був Київ: у деяких будинках світло подавали по 16-24 хв на добу, не працюють ліфти, немає тепла та води. Люди намагаються ховатись від ударів РФ в укриттях, якими є холодні підвали будинків, але дехто вже припиняє це робити, оскільки втомився від постійного ходіння по сходах з дев'ятого поверху на перший та навпаки.
"Українські чиновники та гуманітарні групи попереджають про неминучу гуманітарну кризу, якщо великі міста залишаться без опалення, водопостачання та санітарії", — написало медіа.
Обстріли Києва — деталі ударів восени 2026 року
У статті також пояснили, чому у 2026 році склалась особливо важка ситуація з енергетикою. З'ясувалось, що РФ безупинно атакує Київ і ремонтні бригади не мають можливості відновити роботу системи. При цьому ситуація під час майбутньої зими також залежатиму ще й від погодних умов. Сили ППО економлять ракети для збиття балістики: наприклад, з 40 ракет збивають п'ять, а на інші просто немає засобів ураження. Для знешкодження дронів використовуються винищувачі, які знищують 85-90% реактивних БпЛА РФ. Інколи ефективність збиття падає до 50-60%: таке буває у випадках, коли атаки відбуваються з кількох різних напрямків та при поганій погоді.
"Ніхто у світі не знає, як діяти під атакою так, як ми. Нам дуже важко, але ми оговтаємося", — навело медіа оцінку енергоексперта Олександра Харченка.
Зазначимо, Фокус писав про удари балістики та дронів РФ по Києву, які посилились восени 2026 року. Одна з масованих атак відбулась в ніч на 3 листопада. Під ударом, окрім Києва, були також об'єкти енергетики у Вінницькій та Дніпропетровській областях. В НЕК "Укренерго" повідомили, що РФ атакувала 20 енергооб'єктів протягом доби. Своєю чергою, компанія ДТЕК заявила про руйнування відразу трьох ТЕС у різних регіонах України.
Нагадуємо, енергетики показали наслідки атаки РФ на теплоелектростанцію: як виглядає уражений об'єкт.