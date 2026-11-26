Окрім об’єктів енергетики, 20 листопада російські терористи завдали масованого удару й по об’єктах водоканалу, що в Київській області спричинило проблеми з прийманням каналізаційних стоків із прилеглих населених пунктів.

У зв’язку з цим у Вишневому припинили водопостачання, а в жовтні подібна ситуація склалася в Софіївській Борщагівці, повідомляє "Суспільне".

У розмові з журналістами колишній голова Агентства з відновлення Сергій Сухомлин розповів, що робота каналізації безпосередньо залежить від води та електроенергії. Особливо це актуально для столиці, де через перепад висот у певних місцях нечистоти доводиться підкачувати.

Якщо на правому березі є ухил, що дозволяє стічній воді самостійно стікати на рівнинний лівий берег — у бік Бортницької станції аерації, яка очищає воду, — то на лівому березі стоки потрібно підкачувати.

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Тривала зупинка водопостачання призведе до зупинки роботи каналізаційної системи, і нечистоти не потраплятимуть до очисних станцій. Щоправда, мер міста Віталій Кличко запевняв, що водовідведення столиці повністю забезпечене резервним живленням.

Влада запевняє, що система водовідведення Києва забезпечена резервним живленням Фото: Київводоканал

Бортницька станція аерації під загрозою?

БСА приймає та очищає стічні води з усього Києва та частини сусідніх міст і селищ. У ЗМІ повідомлялося про атаки росіян на цей об’єкт, але в Генштабі ЗСУ таку інформацію спростовували, хоча й не приховують, що загроза існує.

Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, БСА будувалася зі значним запасом міцності, що дозволить їй щонайменше витримати певну кількість російських атак.

Ба більше, вона має велику й розгалужену територію.

"У них є три лінії водоочищення, які є досить незалежними. Вихід з ладу однієї з них взагалі не впливає на ефективність роботи станції, вихід з ладу двох обмежує її потужність, але для поточної ситуації в Києві її достатньо", — пояснив він.

Сухомлин зазначає, що навіть якщо Бортницька станція повністю зупиниться, це не призведе до автоматичного припинення роботи каналізації. У критичній ситуації неочищені стічні води можна буде скинути у Дніпро:

"Так, це екологічна катастрофа, але йдеться про виживання міста. Тим більше, що це триватиме не місяць чи два, а лише кілька днів, поки проводитимуться ремонтні роботи".

Бортницька станція аерації Фото: Big Kyiv

А ось хто може обмежувати водозабір, — це міста, розташовані далі за течією Дніпра. Серед них — Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко називає такий розвиток подій "великим викликом", наводячи як приклад Миколаїв, де стічні води потрапили до Бузького лиману. Це призвело до припинення водопостачання та додаткового хлорування води.

Які наслідки може мати для мешканців багатоквартирних будинків збій у роботі каналізації

Попенко попереджає, що першими перебої в роботі каналізації відчують мешканці перших поверхів. Стічні труби можуть забивати каналізацію, через що існує ризик того, що нечистоти піднімуться нагору — у ванні кімнати або туалети тих, хто мешкає нижче. З подібним минулого року вже стикалися мешканці столиці.

Ситуація не є безвихідною, каже Попенко:

"Мешканцям багатоповерхівок потрібно з’ясувати, як влаштована система каналізації в підвалах, щоб вони змогли підключити до неї резервні джерела живлення та запасні резервуари, у які можна скидати каналізаційні стоки на випадок, якщо система не прийматиме їх".

Опитування Уряд доручив містам готуватися до можливого запровадження графіків відключення води. Чи готові ви до таких обмежень? Опитування відкрите до Так, я давно тримаю запас води на кілька днів Трохи запасів є, але недовго не вистачить Не готувався/лася, але тепер запасусь водою Не думаю, що дійде до відключень води за графіками Поки складно сказати Голосувати

Щоправда, додає він, доведеться продумати, куди потім подіти накопичені нечистоти.

Попенко також відреагував на побоювання голови Деснянської РДА Максима Бахматова, який ще взимку заявляв, що в разі тривалих проблем із каналізацією доведеться копати туалети у дворах. Він вважає, що такі заяви є некомпетентними.

У крайньому випадку можна буде користуватися мобільними санітарними комплексами. Їх використовують у таборах для біженців, і вони можуть обслуговувати до 50 тисяч осіб.

"Це не лише каналізація, там можна, наприклад, і руки помити. Такий собі пункт незламності, але у величезних масштабах. Влада вже має почати турбуватися про це і в районах, де існує загроза неналежного функціонування каналізації, встановлювати ці комплекси", — переконаний він.

Ще один експерт, віце-президент Української водної асоціації Артем Шира, вважає, що повна зупиненка каналізаційної системи в Києві неможливе, а в крайньому випадку стічні води можуть потрапити до Дніпра. Він припускає, що в разі проблем з електропостачанням на різних поверхах складеться різна ситуація з водопостачанням та каналізацією.

Зокрема, на верхніх поверхах вода зникне першою, а каналізаційна система працюватиме ще деякий час. З іншого боку, на нижніх поверхах все буде навпаки: вода зникне пізніше, а через зупинку каналізаційних насосів нечистоти можуть заливати квартиру. Разом з тим, у цей же час у цих самих квартирах не буде води, тому ймовірність аварії ще менша.

Днями Кабмін виступив із заявою про те, що місцеві водоканали мають надати графіки, згідно з якими промислові підприємства скидатимуть стічні води в громадську каналізаційну мережу. Планується, що це відбуватиметься в обідню або нічну пору, коли населення здебільшого перебуває на роботі або вже спить.

Нагадаємо, чому Києву загрожує комунальний колапс після ударів з боку РФ.

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