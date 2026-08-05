Что будет, если РФ нанесет удар по Бортницкой станции аэрации: Попенко оценил риски для Киева (видео)

Полностью вывести из строя Бортницкую станцию аэрации, которая обеспечивает очистку сточных вод Киева и прилегающих населенных пунктов, практически невозможно даже в случае отдельных ударов. По мнению специалиста, для этого России пришлось бы осуществить беспрецедентную массированную атаку с применением сотен ракет и тысяч дронов.

Как рассказал председатель общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг", а также известный эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко в выпуске на YouTube-канале "Суперпозиция", информация о якобы поражении Бортницкой станции аэрации, которая распространялась в информационном пространстве, не соответствует действительности. По его словам, за весь период полномасштабной войны ни одного подтвержденного попадания по этому объекту не было.

В частности, Попенко рассказал, что после появления сообщений в Telegram-каналах о якобы обстреле Бортницкой станции аэрации лично проверил эту информацию, связавшись с людьми, которые могли бы непосредственно знать о подобной ситуации. Поэтому он и стал одним из первых, кто публично опроверг эти сообщения. Впоследствии, отметил эксперт, аналогичную непроверенную информацию распространили и отдельные СМИ, ссылаясь на сторонние источники, однако фактических подтверждений повреждения станции нет.

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Однако, несмотря на это, эксперт подчеркнул, что риск атак на Бортницкую станцию аэрации сохраняется, поскольку российские войска могут рассматривать этот объект как потенциальную цель. По его словам, именно БСА обеспечивает очистку сточных вод не только Киева, но и прилегающих городов и населенных пунктов Киевской области, поэтому ее бесперебойная работа имеет критически важное значение для всего региона.

Однако, по оценке Попенко, полностью разрушить станцию чрезвычайно сложно из-за её масштабов и особенностей расположения инфраструктуры.

"Чтобы понять масштабы Бортницкой станции аэрации, нужно знать, что речь идет о десятках квадратных километров территории. Там фактически нечего гореть. На объекте есть очистные сооружения, подстанция, небольшие энергообъекты, но они расположены довольно далеко друг от друга. Там также большое количество очистных бассейнов", — пояснил он.

Кроме того, Попенко отметил, что неоднократно бывал на территории Бортницкой станции аэрации ещё в 2017–2018 годах в качестве представителя общественного совета при Киевской городской государственной администрации, поэтому хорошо знаком с принципами её работы и масштабами.

"Могу сказать, что разрушить её очень сложно. Могут ли быть нанесены удары? Да, могут, и мы должны это понимать", — добавил он.

По его словам, отдельные удары по инфраструктуре теоретически возможны, однако это вовсе не означает автоматическую остановку всей системы очистки сточных вод.

"Могут ли возникнуть повреждения? Да, могут. Могут ли они создать определенные проблемы? Да, такая вероятность существует. Но это не означает, что канализационная система столицы сразу перестанет работать", — пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что для полного вывода Бортницкой станции аэрации из строя потребовалась бы атака беспрецедентных масштабов.

"Для этого необходимо, чтобы украинская противовоздушная оборона вообще не работала, а россияне направили на один объект сотни ракет и тысячи ударных дронов. Только при таких исключительных обстоятельствах теоретически можно говорить о возможности полной остановки работы станции", — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что даже в таком случае должен совпасть целый ряд факторов, поэтому сценарий полного прекращения работы БСА на данный момент является чисто теоретическим.

В то же время эксперт отметил, что последствия возможной полной остановки системы водоотведения были бы чрезвычайно серьезными. По его словам, если канализация в крупном городе перестает работать, критические проблемы возникают уже в течение нескольких суток.

"Если говорить о Киеве, то примерно через три-пять дней город может фактически остановиться. Последствия зависят от погодных условий, конкретного района и особенностей работы сетей. Для отдельных многоквартирных домов, особенно зимой, даже двое суток без работающей канализации могут стать критическими", — пояснил Попенко.

Кроме того, в этом выпуске Иин подчеркнул, что ситуация в разных районах столицы существенно различается из-за особенностей строительства инженерной инфраструктуры. По словам эксперта, в более новых микрорайонах реализовать временные обходные решения значительно проще, тогда как в центральной части города канализационные сети имеют гораздо более сложную конфигурацию.

Более того, создать полноценную альтернативу Бортницкой станции аэрации практически невозможно. По его словам, общая протяженность канализационных сетей Киева составляет около трех тысяч километров, поэтому строительство дублирующей системы для всего города потребовало бы колоссальных ресурсов и фактически является нереалистичным.

В то же время в случае повреждения отдельных элементов инфраструктуры возможно применение временных технических решений.

"В некоторых районах можно проложить объездные маршруты или установить временные насосные станции, которые будут обеспечивать перекачку сточных вод. Но это локальные решения, которые не способны заменить работу всей городской канализационной системы", — пояснил он.

По словам эксперта, наиболее сложная ситуация может сложиться в старых районах Киева, в частности в Голосеевском, Шевченковском и Печерском, где инженерные сети строились на протяжении десятилетий и имеют сложную структуру. Зато в некоторых более новых районах, например на Оболони, реализовать временные технические решения будет проще.

Отдельной проблемой Попенко назвал значительное количество жилых домов, которые в разные годы были подключены к городской канализационной системе с нарушением технических условий. По его словам, только в Киеве таких домов насчитывается около 400–500. В случае серьезных перебоев в работе канализации именно они могут первыми столкнуться с критическими последствиями из-за отсутствия необходимых инженерных резервов.

Напомним, что 5 августа в сети появилась информация о якобы поражении Бортницкой станции аэрации в результате российского удара. Однако пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой опроверг эти сообщения, подчеркнув, что информация о попадании не соответствует действительности и является фейком, а в случае реального повреждения об этом сообщили бы официальные службы.

В то же время в мае этого года после массированной российской атаки 24 мая в сети также распространялись сообщения о якобы повреждении Бортницкой станции аэрации. Однако в "Киевводоканале" тогда заявили, что все объекты предприятия работают в штатном режиме.