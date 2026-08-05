Що буде, якщо РФ вдарить по Бортницькій станції аерації: Попенко оцінив ризики для Києва (відео)

Повністю вивести з ладу Бортницьку станцію аерації, яка забезпечує очищення стічних вод Києва та прилеглих населених пунктів, практично неможливо навіть у разі окремих ударів. На думку фахівця, для цього Росії довелося б здійснити безпрецедентну масовану атаку із застосуванням сотень ракет і тисяч дронів.

Як розповів голова громадської організації "Спілка споживачів комунальних послуг", а також відомий експерт із питань ЖКГ й енергетики Олег Попенко у випуску на ютуб-каналі "Суперпозиція", інформація про нібито ураження Бортницької станції аерації, яка поширювалася в інформаційному просторі, не відповідає дійсності. За його словами, за весь період повномасштабної війни жодного підтвердженого влучання по цьому об'єкту не було.

Зокрема, Попенко розповів, що після появи повідомлень у Telegram-каналах про начебто обстріл Бортницької станції аерації особисто перевіряв інформацію, зв'язавшись із людьми, які безпосередньо могли б знати про подібну ситуацію. Тому він й став одним із перших, хто публічно спростував ці повідомлення. Згодом, зазначив експерт, аналогічну неперевірену інформацію поширили й окремі медіа, посилаючись на сторонні джерела, однак фактичних підтверджень пошкодження станції немає.

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Та попри це експерт наголосив, що ризик атак на Бортницьку станцію аерації залишається, адже російські війська можуть розглядати цей об'єкт як потенційну ціль. За його словами, саме БСА забезпечує очищення стічних вод не лише Києва, а й прилеглих міст та населених пунктів Київської області, тому її безперебійна робота має критично важливе значення для всього регіону.

Однак, за оцінкою Попенка, повністю зруйнувати станцію надзвичайно складно через її масштаби та особливості розташування інфраструктури.

"Щоб зрозуміти масштаби Бортницької станції аерації, треба знати, що це десятки квадратних кілометрів території. Там фактично немає чому горіти. На об'єкті є очисні споруди, підстанція, невеликі енергооб'єкти, але вони розташовані досить далеко один від одного. Там також велика кількість очисних басейнів", — пояснив він.

Крім того, Попенко зазначив, що неодноразово бував на території Бортницької станції аерації ще у 2017–2018 роках як представник громадської ради при Київській міській державній адміністрації, тому добре знайомий із принципами її роботи та масштабами.

"Можу сказати, що зруйнувати її дуже складно. Чи можуть бути завдані удари? Так, можуть, і ми повинні це розуміти", — додав він.

За його словами, окремі удари по інфраструктурі теоретично можуть бути завдані, однак це зовсім не означає автоматичну зупинку всієї системи очищення стічних вод.

"Чи можуть бути пошкодження? Так, можуть. Чи можуть вони створити певні проблеми? Так, така ймовірність існує. Але це не означає, що каналізаційна система столиці відразу перестане працювати", — пояснив експерт.

Водночас він наголосив, що повне виведення Бортницької станції аерації з ладу потребувало б безпрецедентної за масштабами атаки.

"Для цього потрібно, щоб українська протиповітряна оборона взагалі не працювала, а росіяни спрямували на один об'єкт сотні ракет і тисячі ударних дронів. Лише за таких виняткових обставин теоретично можна говорити про можливість повної зупинки роботи станції", — зазначив Попенко.

Він підкреслив, що навіть у такому випадку має збігтися ціла низка факторів, тому сценарій повного припинення роботи БСА наразі є суто теоретичним.

Разом із тим експерт звернув увагу, що наслідки можливої повної зупинки системи водовідведення були б надзвичайно серйозними. За його словами, якщо каналізація у великому місті перестає працювати, критичні проблеми виникають уже протягом кількох діб.

"Якщо говорити про Київ, то приблизно через три-п'ять днів місто може фактично зупинитися. Наслідки залежать від погодних умов, конкретного району та особливостей роботи мереж. Для окремих багатоквартирних будинків, особливо взимку, навіть дві доби без працюючої каналізації можуть стати критичними", — пояснив Попенко.

Також у цьому випуску іін наголосив, що ситуація в різних районах столиці суттєво відрізняється через особливості будівництва інженерної інфраструктури. За словами експерта, у новіших мікрорайонах реалізувати тимчасові обхідні рішення значно простіше, тоді як у центральній частині міста каналізаційні мережі мають набагато складнішу конфігурацію.

Ба більше, створити повноцінну альтернативу Бортницькій станції аерації практично неможливо. За його словами, загальна протяжність каналізаційних мереж Києва становить близько трьох тисяч кілометрів, тому побудова дублюючої системи для всього міста потребувала б колосальних ресурсів і фактично є нереалістичною.

Водночас у разі пошкодження окремих елементів інфраструктури можливе використання тимчасових технічних рішень.

"У певних районах можна прокласти обхідні маршрути або встановити тимчасові насосні станції, які забезпечуватимуть перекачування стічних вод. Але це локальні рішення, які не здатні замінити роботу всієї міської каналізаційної системи", — пояснив він.

За словами експерта, найскладніша ситуація може виникнути у старих районах Києва, зокрема Голосіївському, Шевченківському та Печерському, де інженерні мережі будувалися десятиліттями й мають складну структуру. Натомість у деяких новіших районах, наприклад на Оболоні, реалізувати тимчасові технічні рішення буде простіше.

Окремою проблемою Попенко назвав значну кількість житлових будинків, які в різні роки були підключені до міської каналізаційної системи з порушенням технічних умов. За його словами, лише у Києві таких будинків налічується близько 400–500. У разі серйозних перебоїв із роботою каналізації саме вони можуть першими зіткнутися з критичними наслідками через відсутність необхідних інженерних резервів.

Нагадаємо, що 5 серпня у мережі з'явилася інформація про нібито ураження Бортницької станції аерації внаслідок російського удару. Однак речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій спростував ці повідомлення, наголосивши, що інформація про влучання не відповідає дійсності та є фейком, а у разі реального пошкодження про це повідомили б офіційні служби.

Водночас у травні цього року після масованої російської атаки 24 травня в мережі також поширювалися повідомлення про нібито пошкодження Бортницької станції аерації. Однак у "Київводоканалі" тоді заявили, що всі об'єкти підприємства працюють у штатному режимі.