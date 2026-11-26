Залежність столичного водоканалу від централізованого електропостачання виявилася проблемою, яку можуть відчути на собі всі мешканці міста.

У Києві постійне водопостачання та водовідведення безпосередньо залежать від того, чи буде забезпечено стабільне енергопостачання всіх об’єктів водоканалу, розповіла в ефірі "Вечір. Live" народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна.

"На превеликий жаль, якщо говорити про Київ, то систем резервного живлення, тобто, фактично, генераторів, які б забезпечували безперебійне електропостачання і, відповідно, безперебійне водопостачання та водовідведення, наразі немає", — стверджує вона.

За її словами, столична влада почала займатися цим питанням ще наприкінці 2025 року, але, фактично, пошук постачальників та процедури закупівлі розпочалися лише навесні 2026 року.

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Генератори з"являться у Києві не раніше січня Фото: Київводоканал

Тепер, каже вона, керівництво Києва заявляє, що ці генератори очікуються лише в січні або на початку лютого. Також знадобиться час на їхнє встановлення та підключення.

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"Відповідно, сьогодні, якщо ми говоримо про водоканал у Києві, то він безпосередньо залежить від стану електропостачання в місті, і це є ризикованою ситуацією, що й зумовило необхідність запровадження цих графіків для того, щоб хоча б якось оптимізувати ситуацію", — підкреслила Забуранна.

Вона додала, що останнім часом ворог змінив тактику ударів, зосередившись на знищенні критичної інфраструктури, і виводить з ладу підстанції, які забезпечують Київ електроенергією.

Оскільки ж водоканал столиці повністю залежить від централізованого електропостачання, ризик виникнення проблем із водопостачанням та водовідведенням залишається постійним.

Нагадаємо, хто з киян постраждає першим, якщо в місті перестане працювати каналізація.

Також повідомлялося, чому Кабмін запроваджує графіки для каналізації та як водоканали намагаються впоратися з цією ситуацією.