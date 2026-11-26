В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток ограничения предусмотрены для бытовых потребителей, а для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

На 27 ноября для бытовых потребителей: почасовые отключения с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очереди. Для промышленности: графики ограничения мощности также в течение всего суток, говорится в сообщении "Укрэнерго".

Причина — последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

График отключений электроэнергии в Полтавской области

По информации облэнерго, 27 ноября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений в следующем объеме:

00:00–06:00 — 1-я очередь;

— 1-я очередь; 06:00–08:00 — 2 очереди;

— 2 очереди; 08:00–14:00 — 2,5 очереди;

— 2,5 очереди; 14:00–16:00 — 3 очереди;

— 3 очереди; 16:00–20:00 — 3,5 очереди;

— 3,5 очереди; 20:00–23:59 — 2,5 очереди.

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Таким образом, наибольший объем ограничений в Полтавской области запланирован на период с 16:00 до 20:00.

Когда будут отключать свет во Львове и области

Фото: Скриншот

"Львовоблэнерго" обнародовало график почасовых отключений на 27 ноября. Время отключений зависит от очереди потребителей.

Время отключения электроэнергии:

1.1 — 21:00–24:00;

— 21:00–24:00; 1.2 — 14:00–17:30;

— 14:00–17:30; 2.1 — 08:00–10:30;

— 08:00–10:30; 2.2 — 08:00–10:30;

— 08:00–10:30; 3.1 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 3.2 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 4.1 — 17:30–20:00;

— 17:30–20:00; 4.2 — 08:00–10:30 и 14:00–17:30;

— 08:00–10:30 и 14:00–17:30; 5.1 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 5.2 — 17:30–21:00;

— 17:30–21:00; 6.1 — 14:00–17:30;

— 14:00–17:30; 6.2 — 17:30–20:00.

Графики отключений в Хмельницкой области

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27 ноября в Хмельницкой области будут проводиться почасовые отключения. "Хмельницкоблэнерго" обнародовало следующее расписание:

1.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00; 1.2 — 06:00–08:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00; 2.1 — 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 2.2 — 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 11:00–14:00, 17:00–20:00; 3.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 3.2 — 08:00–11:00, 17:00–20:00;

— 08:00–11:00, 17:00–20:00; 4.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00; 4.2 — 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00;

— 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00; 5.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00; 5.2 — 06:00–08:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 06:00–08:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 6.1 — 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 14:00–17:00, 20:00–22:00; 6.2 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00.

Для промышленных потребителей в Хмельницкой области также будет действовать отдельный график ограничения потребления электрической мощности. Его опубликовало "Хмельницкоблэнерго" по ссылке.

Когда в Сумской области отключат свет

Фото: Скриншот

В Сумской области 27 ноября графики почасовых отключений будут действовать в соответствии с объемами, установленными НЭК "Укрэнерго".

Согласно опубликованному графику, время отключений электроэнергии в Подчерге следующее:

1.1 — 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;

— 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00; 1.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00;

— 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00; 2.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;

— 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00; 2.2 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

— 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00; 3.1 — 08:00–10:00, 20:00–24:00;

— 08:00–10:00, 20:00–24:00; 3.2 — 18:00–22:00;

— 18:00–22:00; 4.1 — 16:00–20:00, 22:00–24:00;

— 16:00–20:00, 22:00–24:00; 4.2 — 14:00–18:00, 20:00–24:00;

— 14:00–18:00, 20:00–24:00; 5.1 — 12:00–16:00, 18:00–22:00;

— 12:00–16:00, 18:00–22:00; 5.2 — 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00;

— 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00; 6.1 — 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00;

— 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00; 6.2 — 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00.

Проверить свою очередь по адресу или личному счету можно на сайте "Сумыоблэнерго", в личном кабинете E-Svitlo или в мобильном приложении.

Графики отключений в Николаевской области

"Николаевоблэнерго" обнародовало предварительный прогноз применения почасовых графиков на пятницу, 27 ноября. Согласно этим данным, отключения запланированы с 06:00 до 23:59, однако отдельные интервалы, как подчеркивается, начинаются раньше.

Предварительное расписание:

1.1 — 09:00–16:00, 23:00–24:00;

— 09:00–16:00, 23:00–24:00; 1.2 — 05:30–09:00, 19:30–23:00;

— 05:30–09:00, 19:30–23:00; 2.1 — 12:30–16:00, 19:30–23:00;

— 12:30–16:00, 19:30–23:00; 2.2 — 07:30–12:30, 19:30–22:30;

— 07:30–12:30, 19:30–22:30; 3.1 — 09:00–12:30, 16:00–19:30;

— 09:00–12:30, 16:00–19:30; 3.2 — 05:30–09:00, 16:00–20:30;

— 05:30–09:00, 16:00–20:30; 4.1 — 09:00–12:30, 16:00–19:30;

— 09:00–12:30, 16:00–19:30; 4.2 — 05:30–09:00, 13:30–19:30;

— 05:30–09:00, 13:30–19:30; 5.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;

— 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00; 5.2 — 12:30–19:30, 23:00–24:00;

— 12:30–19:30, 23:00–24:00; 6.1 — 09:00–12:30, 16:00–22:30;

— 09:00–12:30, 16:00–22:30; 6.2 — 12:30–16:00, 19:30–23:00.

Поскольку это предварительный прогноз, жителям области следует следить за сообщениями "Николаевоблэнерго": время отключений может быть скорректировано.

Когда будут отключать электричество в Черкасской области

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27 ноября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений. В "Черкассыоблэнерго" пояснили, что ограничения связаны с постоянными вражескими обстрелами и последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак.

Количество часов отсутствия электроэнергии по участкам:

1.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00;

— 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00; 1.2 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 2.1 — 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00;

— 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00; 2.2 — 09:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

— 09:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00; 3.1 — 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

— 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00; 3.2 — 06:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

— 06:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00; 4.1 — 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00;

— 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00; 4.2 — 06:00–07:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

— 06:00–07:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00; 5.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00; 5.2 — 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

— 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00; 6.1 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00; 6.2 — 07:00–09:00, 13:00–15:00, 18:00–21:00.

Где можно проверить графики в других регионах

Для Киева, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Ивано-Франковской областей актуальное расписание отключений необходимо проверять на официальных сайтах местных операторов систем распределения. Графики могут отличаться в зависимости от адреса и закрепленной очереди.

Почему графики могут меняться

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Поэтому опубликованное расписание не гарантирует, что отключения электроэнергии будут происходить именно в указанные часы: операторы могут корректировать графики в зависимости от состояния сети и доступной мощности.

Причиной ограничений по-прежнему являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.

Когда электроэнергия поступает по графику, потребителям рекомендуется не включать одновременно все мощные электроприборы. Во время отключений следует отключать чувствительную технику от сети, чтобы уберечь её от возможных скачков напряжения после возобновления электроснабжения.

Напомним, Фокус писал, что диктатор РФ Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он заявил, что Киев якобы не прислушивается к просьбе президента США Дональда Трампа прекратить такие удары.

Также мы писали, что рекордные темпы строительства солнечных и ветровых электростанций не спасут Украину зимой. Мощности выросли примерно на 16%, однако переход к устойчивой энергосистеме отстает от потребностей, а бывший глава "Укрэнерго" называет программу распределенной генерации фактическим провалом.