У НЕК "Укренерго" повідомили, що протягом доби обмеження передбачені для побутових споживачів, а для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

На 27 листопада для побутових споживачів: погодинні відключення з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черги. Для промисловості: графіки обмеження потужності також протягом усієї доби, йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключення світла на Полтавщині

За інформацією обленерго, у Полтавській області 27 листопада діятимуть графіки погодинних відключень у такому обсязі:

00:00–06:00 — 1 черга;

— 1 черга; 06:00–08:00 — 2 черги;

— 2 черги; 08:00–14:00 — 2,5 черги;

— 2,5 черги; 14:00–16:00 — 3 черги;

— 3 черги; 16:00–20:00 — 3,5 черги;

— 3,5 черги; 20:00–23:59 — 2,5 черги.

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Отже, найбільший обсяг обмежень на Полтавщині запланований у проміжку з 16:00 до 20:00.

Коли вимикатимуть світло у Львові та області

Фото: Скриншот

"Львівобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень на 27 листопада. Час знеструмлень залежить від підчерги споживачів.

Години відсутності електроенергії:

1.1 — 21:00–24:00;

— 21:00–24:00; 1.2 — 14:00–17:30;

— 14:00–17:30; 2.1 — 08:00–10:30;

— 08:00–10:30; 2.2 — 08:00–10:30;

— 08:00–10:30; 3.1 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 3.2 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 4.1 — 17:30–20:00;

— 17:30–20:00; 4.2 — 08:00–10:30 та 14:00–17:30;

— 08:00–10:30 та 14:00–17:30; 5.1 — 10:30–14:00;

— 10:30–14:00; 5.2 — 17:30–21:00;

— 17:30–21:00; 6.1 — 14:00–17:30;

— 14:00–17:30; 6.2 — 17:30–20:00.

Графіки відключень на Хмельниччині

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 27 листопада на Хмельниччині застосовуватимуть погодинні відключення. "Хмельницькобленерго" оприлюднило такий розклад:

1.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00; 1.2 — 06:00–08:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00; 2.1 — 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 2.2 — 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 11:00–14:00, 17:00–20:00; 3.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 3.2 — 08:00–11:00, 17:00–20:00;

— 08:00–11:00, 17:00–20:00; 4.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00; 4.2 — 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00;

— 11:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00; 5.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00; 5.2 — 06:00–08:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 06:00–08:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 6.1 — 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 14:00–17:00, 20:00–22:00; 6.2 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00.

Для промислових споживачів на Хмельниччині також діятиме окремий графік обмеження споживання електричної потужності. Його оприлюднило "Хмельницькобленерго" за посиланням.

Коли не буде світла на Сумщині

Фото: Скриншот

У Сумській області 27 листопада графіки погодинних відключень діятимуть відповідно до обсягів, доведених НЕК "Укренерго".

За оприлюдненим графіком, години знеструмлень для підчерг такі:

1.1 — 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;

— 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00; 1.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00;

— 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00; 2.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;

— 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00; 2.2 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

— 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00; 3.1 — 08:00–10:00, 20:00–24:00;

— 08:00–10:00, 20:00–24:00; 3.2 — 18:00–22:00;

— 18:00–22:00; 4.1 — 16:00–20:00, 22:00–24:00;

— 16:00–20:00, 22:00–24:00; 4.2 — 14:00–18:00, 20:00–24:00;

— 14:00–18:00, 20:00–24:00; 5.1 — 12:00–16:00, 18:00–22:00;

— 12:00–16:00, 18:00–22:00; 5.2 — 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00;

— 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00; 6.1 — 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00;

— 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00; 6.2 — 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00.

Перевірити свою чергу за адресою або особовим рахунком можна на сайті "Сумиобленерго", в особистому кабінеті E-Svitlo або в мобільному застосунку.

Графіки відключень на Миколаївщині

"Миколаївобленерго" оприлюднило попередній прогноз застосування погодинних графіків на п’ятницю, 27 листопада. За цими даними, відключення заплановані з 06:00 до 23:59, однак окремі проміжки для підчерг починаються раніше.

Попередній розклад:

1.1 — 09:00–16:00, 23:00–24:00;

— 09:00–16:00, 23:00–24:00; 1.2 — 05:30–09:00, 19:30–23:00;

— 05:30–09:00, 19:30–23:00; 2.1 — 12:30–16:00, 19:30–23:00;

— 12:30–16:00, 19:30–23:00; 2.2 — 07:30–12:30, 19:30–22:30;

— 07:30–12:30, 19:30–22:30; 3.1 — 09:00–12:30, 16:00–19:30;

— 09:00–12:30, 16:00–19:30; 3.2 — 05:30–09:00, 16:00–20:30;

— 05:30–09:00, 16:00–20:30; 4.1 — 09:00–12:30, 16:00–19:30;

— 09:00–12:30, 16:00–19:30; 4.2 — 05:30–09:00, 13:30–19:30;

— 05:30–09:00, 13:30–19:30; 5.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;

— 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00; 5.2 — 12:30–19:30, 23:00–24:00;

— 12:30–19:30, 23:00–24:00; 6.1 — 09:00–12:30, 16:00–22:30;

— 09:00–12:30, 16:00–22:30; 6.2 — 12:30–16:00, 19:30–23:00.

Оскільки це попередній прогноз, мешканцям області варто стежити за повідомленнями "Миколаївобленерго": час відключень можуть скоригувати.

Коли вимикатимуть електроенергію на Черкащині

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 27 листопада з 06:00 до 24:00 у Черкаській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень. В "Черкасиобленерго" пояснили, що обмеження пов’язані з постійними ворожими обстрілами та наслідками попередніх ракетно-дронових атак.

Години відсутності електроенергії за підчергами:

1.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00;

— 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00; 1.2 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

— 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00; 2.1 — 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00;

— 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00; 2.2 — 09:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

— 09:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00; 3.1 — 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

— 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00; 3.2 — 06:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

— 06:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00; 4.1 — 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00;

— 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00; 4.2 — 06:00–07:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

— 06:00–07:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00; 5.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00; 5.2 — 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

— 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00; 6.1 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00;

— 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00; 6.2 — 07:00–09:00, 13:00–15:00, 18:00–21:00.

Де перевірити графіки в інших регіонах

Для Києва, Київської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Вінницької та Івано-Франківської областей актуальні години відключень потрібно перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу. Графіки можуть відрізнятися залежно від адреси та визначеної підчерги.

Чому графіки можуть змінюватися

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Тому оприлюднений розклад не гарантує, що електроенергію вимикатимуть саме в зазначені години: оператори можуть коригувати графіки залежно від стану мережі та доступної потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачам радять не вмикати одночасно всі потужні електроприлади. Під час відключень варто від’єднувати чутливу техніку від мережі, щоб уберегти її від можливих стрибків напруги після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, Фокус писав, що диктатор РФ Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Він заявив, що Київ нібито не дослухається до прохання президента США Дональда Трампа припинити такі удари.

Також ми писали, що рекордні темпи будівництва сонячної та вітрової генерації не врятують Україну взимку. Потужності зросли приблизно на 16%, однак перехід до стійкої енергосистеми відстає від потреб, а колишній голова "Укренерго" називає програму розподіленої генерації фактичним провалом.