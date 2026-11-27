Украинцы, которые до конца 2026 года переведут пенсионные выплаты на карту monobank, смогут получить 1000 гривен кэшбэка и в течение года пользоваться повышенным кэшбэком на медицинские товары и услуги.

Акция monobank действует с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Банк предлагает пенсионерам единовременную выплату в размере 1000 гривен после первого зачисления пенсии на карту, а также 5% кэшбэка в категории "Медицина" в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте monobank.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо сменить банк, через который человек получает пенсию, и указать счет в monobank. После первого поступления пенсионных средств бонус в размере 1000 гривен будет автоматически зачислен на счет кэшбэка в течение часа.

Полученные деньги можно вывести на карту и потратить по своему усмотрению. В банке также пояснили, что из-за налогообложения бонус сначала может отображаться как 1298,70 гривен. После уплаты налогов пенсионер получит 1000 гривен.

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Кроме того, клиентам автоматически подключат категорию "Медицина" с кэшбэком 5 %. Она начнет действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсии, и будет доступна в течение года. Ежемесячно повторно активировать её не нужно.

Как перевести пенсию в monobank

Оформить перечисление выплат можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины или лично в отделении ПФУ либо в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для онлайн-оформления потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) или "Дія.Підпис". Необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда, открыть раздел "О пенсионном обеспечении", выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело", а затем перейти к заявлению об изменении способа выплаты пенсии.

В заявлении необходимо указать реквизиты счета в monobank, в частности его IBAN. После подачи документа Пенсионный фонд должен рассмотреть обращение и изменить способ выплаты средств.

Если пенсионер решит оформить всё самостоятельно, ему понадобится заявление с реквизитами счёта. Её можно оформить в приложении monobank. Для этого нужно открыть карту, перейти в раздел "Реквизиты карты", выбрать "Для получения выплат на mono", а затем — "Пенсия".

В банке отмечают, что для получения пенсии не обязательно заказывать пластиковую карту. Подойдет любая виртуальная или физическая гривневая карта monobank — дебетовая или кредитная.

Какие условия обслуживания предлагает банк

Открытие и обслуживание карты бесплатны. Зачисление пенсионных и других официальных выплат также осуществляется без комиссии.

Получать пенсию наличными можно без дополнительной платы в банкоматах любых украинских банков. Без комиссии также можно получить средства в кассах Universal Bank, А-Банка, Укргазбанка и Акордбанка.

Если пенсионер захочет получить пластиковую "Белую" карту, её выдача обойдётся в 100 гривен. Однако после первого зачисления пенсии банк вернёт эту сумму. Доставка карты по территории Украины бесплатна, а её изготовление может занять до семи дней.

В monobank отмечают, что все получатели пенсий имеют право самостоятельно выбирать банк для получения выплат. Соответственно, перевод пенсии в другое финансовое учреждение не требует изменения её размера или повторного оформления права на пенсию.

Ранее сообщалось, что в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам потребуется иметь не менее 34 лет страхового стажа. В то же время для граждан, которым исполнилось 60 лет ещё в 2026 году, будут действовать другие правила. Это касается и тех, кто будет обращаться за назначением пенсии уже в следующем году.

Кроме того, матери многодетных семей имеют право на ежемесячную пенсионную надбавку в размере до 1038 гривен. Сумма надбавки зависит от определенных условий, а для её получения необходимо подать соответствующие документы.