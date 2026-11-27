Українці, які переведуть пенсійні виплати на картку monobank до кінця 2026 року, зможуть отримати 1000 гривень кешбеку та рік користуватися підвищеним кешбеком на медичні товари й послуги.

Акція monobank діє з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року. Банк пропонує пенсіонерам одноразову виплату 1000 гривень після першого зарахування пенсії на картку, а також 5% кешбеку в категорії "Медицина" протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляється на офіційному сайті monobank.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно змінити банк, через який людина отримує пенсію, та вказати рахунок monobank. Після першого надходження пенсійних коштів бонус у розмірі 1000 гривень автоматично зарахують на рахунок кешбеку протягом години.

Отримані гроші можна вивести на картку та витратити на власний розсуд. У банку також пояснили, що через оподаткування бонус спочатку може відображатися як 1298,70 гривні. Після сплати податків пенсіонер отримає 1000 гривень.

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Додатково клієнтам автоматично підключать категорію "Медицина" з кешбеком 5%. Вона почне діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем першого зарахування пенсії, та залишатиметься доступною протягом року. Щомісяця повторно активувати її не потрібно.

Як перевести пенсію на monobank

Оформити переведення виплат можна онлайн через портал Пенсійного фонду України або особисто у відділенні ПФУ чи Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для онлайн-оформлення знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис. Потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду, відкрити розділ "Щодо пенсійного забезпечення", вибрати "Внесення змін до пенсійної справи", а потім перейти до заяви про зміну способу виплати пенсії.

У заяві необхідно вказати реквізити рахунку monobank, зокрема його IBAN. Після подання документа Пенсійний фонд має розглянути звернення та змінити спосіб виплати коштів.

Якщо пенсіонер вирішить оформити все особисто, йому знадобиться заява з реквізитами рахунку. Її можна сформувати в застосунку monobank. Для цього потрібно відкрити картку, перейти до розділу "Реквізити картки", вибрати "Для отримання виплат на mono", а потім — "Пенсія".

У банку зазначають, що для отримання пенсії не обов'язково замовляти пластикову картку. Підійде будь-яка віртуальна або фізична гривнева картка monobank — дебетова чи кредитна.

Які умови обслуговування пропонує банк

Відкриття та обслуговування картки безкоштовні. Зарахування пенсійних та інших офіційних виплат також відбувається без комісії.

Знімати пенсію готівкою можна без додаткової плати в банкоматах будь-яких українських банків. Без комісії доступне й отримання коштів у касах Universal Bank, А-Банку, Укргазбанку та Акордбанку.

Якщо пенсіонер захоче отримати пластикову Білу картку, її випуск коштуватиме 100 гривень. Однак після першого зарахування пенсії банк поверне цю суму. Доставка картки територією України безкоштовна, а її виготовлення може тривати до семи днів.

У monobank наголошують, що всі одержувачі пенсій мають право самостійно обирати банк для отримання виплат. Відповідно, переведення пенсії на іншу фінансову установу не потребує зміни її розміру чи повторного оформлення права на пенсію.

Раніше повідомлялося, що у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років українцям потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Водночас для громадян, яким 60 років виповнилося ще у 2026 році, діятимуть інші правила. Це стосується і тих, хто звертатиметься за призначенням пенсії вже наступного року.

Також багатодітні матері мають право на щомісячну пенсійну надбавку до 1038 гривень. Сума доплати залежить від визначених умов, а для її отримання потрібно звернутися з відповідними документами.