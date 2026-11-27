Онлайн-платформа Temu должна отказаться от принудительных элементов геймификации, таких как "колесо Фортуны", необходимое для доступа к маркетплейсу, а также от сообщений, оказывающих давление на покупателей.

Китайская онлайн-платформа Temu изменит некоторые торговые практики после проверки европейских регуляторов, выявивших нарушения законодательства ЕС о защите прав потребителей. В частности, речь идет о фиктивных скидках, недостоверных отзывах, психологическом давлении на покупателей и сокрытии важной информации, пишет Reuters.

Как сообщает издание, об этом заявила Европейская комиссия по итогам совместных действий с Сетью сотрудничества в сфере защиты прав потребителей (CPC). Проверка проводилась под координацией Еврокомиссии при участии регулирующих органов Бельгии, Германии и Ирландии. Претензии к Temu впервые официально выдвинули ещё в ноябре 2024 года.

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"Обязательства Temu касаются широкого спектра коммерческих практик, вводящих потребителей в заблуждение или чрезмерно влияющих на их решения о покупке, в частности фальшивых скидок, фальшивых отзывов, давления во время продаж, принудительной геймификации, а также отсутствующей и вводящей в заблуждение информации", — отметили в Еврокомиссии.

Какие изменения ждут покупателей Temu

В связи с этим маркетплейс взял на себя ряд обязательств.

Фальшивые скидки. Платформа должна чётко разграничивать реальное снижение цены и сравнение стоимости товара со справочной ценой. Все налоги и дополнительные платежи должны отображаться до оформления заказа.

Манипуляции с дефицитом товаров. Temu обязалась прекратить использование сообщений типа "почти распродано", которые побуждают покупателей спешить с покупкой товара.

Недостоверные отзывы. Компания внедрит механизмы проверки отзывов перед публикацией, возможность сообщать о подозрительных оценках и более понятные правила формирования рейтингов.

Возврат средств. Маркетплейс обязался обрабатывать возвраты средств в течение 14 дней, а также упростить процедуры отказа от покупки и возврата товаров.

Игровые механизмы. Temu должна отказаться от принудительных игр, в частности вращения "колеса фортуны", которые использовались для доступа к торговой платформе.

Поддержка покупателей. Компания должна обеспечить более доступные способы связи, в частности телефонную поддержку и чат-бот на всех официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны.

Кроме того, платформа должна сделать процесс оформления заказов более понятным, в частности — достоверно информировать покупателей о том, что подтверждение заказа подразумевает оплату. Также предусмотрены обязательства, касающиеся достоверности экологических заявлений, которые компания использует в своих коммерческих предложениях.

Temu будет выплачивать штрафы в случае нарушения договоренностей

Национальные органы по защите прав потребителей ЕС будут контролировать выполнение компанией принятых обязательств. Если маркетплейс нарушит обязательства, к нему могут быть применены санкции, в частности штрафы, которые могут достигать 4 % или более годового оборота компании в соответствующих странах ЕС. В то же время Temu обязалась не возвращаться к оспариваемым практикам в будущих версиях своей платформы и мобильного приложения.

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