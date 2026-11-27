Онлайн-платформа Temu має відмовитися від примусових елементів гейміфікації, як-от "колесо Фортуни", щоб потрапити на маркетплейс, і від повідомлень, що чинять тиск на покупців.

Китайська онлайн-платформа Temu змінить деякі торговельні практики після перевірки європейських регуляторів, які виявили порушення законодавства ЄС про захист прав споживачів. Зокрема, йдеться про фіктивні знижки, недостовірні відгуки, психологічний тиск на покупців та приховування важливої інформації, пише Reuters.

Як повідоляє видання, про це заявила Європейська комісія за результатами спільних дій із Мережею співробітництва у сфері захисту прав споживачів (CPC). Перевірку проводили під координацією Єврокомісії за участю регуляторних органів Бельгії, Німеччини та Ірландії. Претензії до Temu вперше офіційно висунули ще в листопаді 2024 року.

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"Зобов'язання Temu стосуються широкого спектра комерційних практик, що вводять споживачів в оману або надмірно впливають на їхні рішення про покупку, зокрема фейкових знижок, фейкових відгуків, тиску під час продажів, примусової гейміфікації, а також відсутньої та оманливої інформації", — зазначили в Єврокомісії.

Які зміни чекають на покупців Temu

Відтак маркетплейс узяв на себе низку зобов’язань.

Фейкові знижки. Платформа повинна чітко розмежовувати реальне зниження ціни та порівняння вартості товару з довідковою ціною. Усі податки й додаткові платежі мають відображатися до оформлення замовлення.

Маніпуляції з дефіцитом товарів. Temu зобов’язалася припинити використання повідомлень на кшталт "майже розпродано", які спонукають покупців поспішати з придбанням товару.

Недостовірні відгуки. Компанія запровадить механізми перевірки відгуків перед публікацією, можливість повідомляти про підозрілі оцінки та зрозуміліші правила формування рейтингів.

Повернення коштів. Маркетплейс зобов’язався опрацьовувати повернення коштів протягом 14 днів, а також спростити процедури відмови від покупки та повернення товарів.

Ігрові механізми. Temu має відмовитися від примусових ігор, зокрема обертання "колеса фортуни", які використовувалися для доступу до торговельної платформи.

Підтримка покупців. Компанія повинна забезпечити доступніші способи зв’язку, зокрема телефонну підтримку та чат-бот усіма офіційними мовами ЄС і Європейської економічної зони.

Також платформа має зробити зрозумілішим процес оформлення замовлень, зокрема — достовірно повідомляти покупцям, що підтвердження замовлення передбачає оплату. Також є зобов’язання, які стосуються достовірності екологічних тверджень, які компанія використовує у своїх комерційних пропозиціях.

Temu платитиме штрафи, якщо порушить домовленості

Національні органи захисту прав споживачів ЄС візьмуть під контроль виконання компанією взятих домовленостей. Якщо маркетплейс порушить зобов'язання, до нього можуть застосувати санкції, зокрема штрафи, що можуть сягати 4% або більше річного обороту компанії у відповідних країнах ЄС. Водночас Temu зобов’язалася не повертатися до оскаржуваних практик у майбутніх версіях своєї платформи та мобільного застосунку.

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