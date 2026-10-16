Податок на дешеві посилки: Данило Гетманцев відповів, чи подорожчають покупки з Temu та AliExpress

Данило Гетманцев пояснив Фокусу резонансний закон про посилки, а саме, як працюватиме ПДВ на міжнародні відправлення, чому змінюють правила та скільки коштів очікують отримати до бюджету.

Запровадження ПДВ на міжнародні посилки не обов’язково призведе до автоматичного здорожчання всіх товарів на 20%. Кінцева ціна залежатиме від політики продавців, рівня конкуренції та ситуації на ринку. Водночас нові правила мають допомогти державі боротися зі схемами ухилення від сплати податків і приносити бюджету додаткові 20-30 млрд грн на рік.

Про це розповів Фокусу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідаючи на запитання про оподаткування покупок в іноземних інтернет-магазинах.

Чи здорожчають закордонні замовлення на 20%

За словами Гетманцева, запровадження ПДВ не означає, що покупці автоматично платитимуть на 20% більше за кожну посилку. Ціни формуються за ринковими принципами та залежать від співвідношення попиту і пропозиції.

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Податок може повністю або частково позначитися на вартості товару для покупця. Водночас продавці компенсуватимуть його за рахунок власної маржі. Тож результат залежатиме від цінової політики конкретного продавця, рівня конкуренції та ситуації на ринку.

"Тому зараз говорити про конкретні суми подорожчання або стверджувати, що всі товари обов’язково стануть дорожчими, було б некоректно. Подивимося, як відреагує ринок після запровадження нових правил", — зазначив Гетманцев і наголосив, що поки неможливо точно сказати, скільки коштуватиме замовлення вартістю 100 євро. Остаточна ціна залежатиме від того, як на них відреагують продавці.

Навіщо оподатковувати навіть дешеві посилки

За словами економіста, нові правила запроваджують з метою перекрити лазівки для ухилення від сплати податків під час комерційного ввезення товарів, адже недоброчесні імпортери можуть занижувати вартість товарів або ділити великі комерційні партії на дрібні відправлення, щоб скористатися податковими пільгами.

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На його думку, наявність порогу вартості, нижче якого податок не сплачується, створює можливості для таких схем. Тому, щоб усунути зловживання із заниженням вартості та подрібненням постачань, пропонується змінити підхід до оподаткування міжнародних посилок.

Очікуваний результат для державного бюджету — додаткові надходження в розмірі 20-30 млрд грн на рік. Водночас Гетманцев не уточнив, яка частина цієї суми має надійти завдяки припиненню тіньових схем, а яка — за рахунок оподаткування покупок звичайних споживачів.

Чи доведеться додатково сплачувати за оформлення посилки

Гетманцев також пояснив, як нові правила працюватимуть під час оформлення та доставки замовлень. За його словами, поштові оператори вже мають домовленості з великими міжнародними торговельними платформами щодо організації доставки й оформлення відправлень за новими правилами. А покупцям не доведеться окремо платити перевізнику саме за оформлення посилки. Тобто запровадження нового оподаткування саме по собі не передбачає додаткової плати за цю послугу.

Проте, як саме сплачуватиметься ПДВ у кожному можливому сценарії, зокрема якщо конкретна платформа не долучиться до відповідного механізму, експерт не уточнив.

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Натомість стало зрозуміло, що конкретна сума, яку сплачуватиме покупець за товар із-за кордону, залежатиме не лише від вартості самого замовлення, а й від того, як нові правила реалізують на практиці.

Нагадаємо, раніше бізнес-консультант Артем Біденко на Фокусі розповідав до чого призведе підвищення ПДВ на посилки. Зокрема, він . прогнозує, що покупки таки подорожчають, і наголошує, що на частину товарів в Україні просто немає заміни.