Налог на недорогие посылки: Даниил Гетманцев ответил, подорожают ли покупки на Temu и AliExpress

Даниил Гетманцев объяснил Фокусу резонансный закон о посылках, а именно, как будет действовать НДС на международные отправления, почему меняют правила и сколько средств планируется получить в бюджет.

Введение НДС на международные посылки не обязательно приведет к автоматическому удорожанию всех товаров на 20 %. Конечная цена будет зависеть от политики продавцов, уровня конкуренции и ситуации на рынке. В то же время новые правила должны помочь государству бороться со схемами уклонения от уплаты налогов и приносить бюджету дополнительные 20–30 млрд грн в год.

Об этом рассказал "Фокусу" председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос о налогообложении покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Подорожают ли зарубежные заказы на 20 %

По словам Гетманцева, введение НДС не означает, что покупатели будут автоматически платить на 20 % больше за каждую посылку. Цены формируются по рыночным принципам и зависят от соотношения спроса и предложения.

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Налог может полностью или частично отразиться на стоимости товара для покупателя. В то же время продавцы будут компенсировать его за счет собственной маржи. Поэтому результат будет зависеть от ценовой политики конкретного продавца, уровня конкуренции и ситуации на рынке.

"Поэтому сейчас говорить о конкретных суммах подорожания или утверждать, что все товары обязательно станут дороже, было бы некорректно. Посмотрим, как отреагирует рынок после введения новых правил", — отметил Гетманцев и подчеркнул, что пока невозможно точно сказать, сколько будет стоить заказ стоимостью 100 евро. Окончательная цена будет зависеть от того, как на них отреагируют продавцы.

Зачем облагать налогом даже дешевые посылки

По словам экономиста, новые правила вводятся с целью устранить лазейки для уклонения от уплаты налогов при коммерческом ввозе товаров, ведь недобросовестные импортеры могут занижать стоимость товаров или делить крупные коммерческие партии на мелкие отправления, чтобы воспользоваться налоговыми льготами.

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По его мнению, наличие порога стоимости, ниже которого налог не уплачивается, создает возможности для таких схем. Поэтому, чтобы устранить злоупотребления, связанные с занижением стоимости и дроблением поставок, предлагается изменить подход к налогообложению международных посылок.

Ожидаемый результат для государственного бюджета — дополнительные поступления в размере 20–30 млрд грн в год. В то же время Гетманцев не уточнил, какая часть этой суммы должна поступить благодаря пресечению теневых схем, а какая — за счет налогообложения покупок обычных потребителей.

Придется ли доплачивать за оформление посылки?

Гетманцев также объяснил, как будут действовать новые правила при оформлении и доставке заказов. По его словам, почтовые операторы уже достигли договоренностей с крупными международными торговыми платформами об организации доставки и оформления отправлений в соответствии с новыми правилами. А покупателям не придется отдельно платить перевозчику именно за оформление посылки. То есть введение нового налогообложения само по себе не предусматривает дополнительной платы за эту услугу.

Однако эксперт не уточнил, как именно будет уплачиваться НДС в каждом из возможных сценариев, в частности, если конкретная платформа не присоединится к соответствующему механизму.

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Вместе с тем стало ясно, что конкретная сумма, которую покупатель будет платить за товар из-за рубежа, будет зависеть не только от стоимости самого заказа, но и от того, как новые правила будут реализованы на практике.

Напомним, ранее бизнес-консультант Артем Биденко на Фокусе рассказывал, к чему приведет повышение НДС на посылки. В частности , он прогнозирует, что покупки все же подорожают, и подчеркивает, что на часть товаров в Украине просто нет альтернативы.