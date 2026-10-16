Можно не поднимать налог на посылки: нардеп высказался о бесполезности телемарафона

Единый телемарафон, на финансирование которого предусмотрено 1,7 млрд грн из госудерственного бюджета, — не первоочередная статья расходов в условиях нехватки денег.

Такое мнение в эфире канала "Суперпозиция" выразил народный депутат от "Слуги народа" Роман Бабий, рассуждая на тему экономии бюджета.

По его словам, власти постоянно говорят о том, что для наполнения казны необходимо повышение налогов и тому подобное. Однако, считает он, нужно смотреть и на расходы: насколько они обоснованы, эффективны, нужны.

"Я приведу пример: например, у нас есть финансирование телемарафона. 5 млрд, если не ошибаюсь, предусмотрено на медиа, из которых 1,7 млрд — финансирование телемарафона. Нужен ли он, большой вопрос. Я с кем из наших граждан, знакомых, избирателей не общаюсь, никто его не смотрит. Вот для чего это? Это исключительно инструмент пропаганды. Я его рассматриваю, как инструмент пропаганды, а не объективного информирования населения", — высказался парламентарий.

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То же касается и программы "Тисячовесна".

"Культура. Хорошо все. На следующий год предусмотрено увеличение расходов на эту программу: 5,4 млрд. В этом году было 4 млрд, и не факт, что их освоят… Но тем не менее добавляют еще 1,4 млрд на эту программу", — говорит Бабий.

Народный депутат считает, что, возможно, это и не большие суммы в глобальных масштабах, но если их сложить, то, например, не нужно вводить налог на посылки, который ударит и по экономике, которая и так еле держится в сложившихся условиях войны.

Как известно, Верховная Рада поддержала пакет реформ, который, в частности, предусматривает отмену льгот на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро и введение для них 20% НДС. После вступления закона в силу дополнительные налоговые расходы могут повлиять на конечную стоимость товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах.

Нардеп Ярослав Железняк еще в декабре 2025 года объяснял, почему расходы на "зимнюю тысячу" и телемарафон во время войны неуместны.

Напомним, теневой табак забрал у бюджета 36,4 млрд грн.

Также сообщалось, что у Зеленского объяснили эффективность телемарафона.