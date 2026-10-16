Податок на посилки можна не підвищувати: нардепутат висловився щодо марності телемарафону

Єдиний телемарафон, на фінансування якого передбачено 1,7 млрд грн з державного бюджету, — не є пріоритетною статтею витрат в умовах нестачі коштів.

Таку думку в ефірі каналу "Суперпозиція" висловив народний депутат від "Слуги народу" Роман Бабій, розмірковуючи на тему економії бюджету.

За його словами, влада постійно говорить про те, що для наповнення державної скарбниці необхідне підвищення податків тощо. Однак, на його думку, слід зважати й на видатки: наскільки вони обґрунтовані, ефективні та необхідні.

"Я наведу приклад: наприклад, у нас є фінансування телемарафону. 5 млрд, якщо не помиляюся, передбачено на медіа, з яких 1,7 млрд — фінансування телемарафону. Чи потрібен він — велике питання. Я з ким з наших громадян, знайомих, виборців не спілкуюся — ніхто його не дивиться. Ось для чого це? Це виключно інструмент пропаганди. Я розглядаю його як інструмент пропаганди, а не об’єктивного інформування населення", — висловився парламентарій.

Видео дня

Те ж стосується й програми "Тисячовесна".

"Культура. Все добре. На наступний рік передбачено збільшення видатків на цю програму — 5,4 млрд. Цього року було 4 млрд, і не факт, що їх освоять… Але тим не менше додають ще 1,4 млрд на цю програму", — каже Бабій.

Народний депутат вважає, що, можливо, це й не великі суми в глобальному масштабі, але якщо їх підсумувати, то, наприклад, не потрібно вводити податок на посилки, який негативно позначиться на економіці, яка й так ледь тримається в нинішніх умовах війни.

Як відомо, Верховна Рада підтримала пакет реформ, що, зокрема, передбачає скасування пільг на закордонні посилки вартістю до 150 євро та запровадження для них 20% ПДВ. Після набрання законом чинності додаткові податкові витрати можуть вплинути на кінцеву вартість товарів, замовлених на закордонних маркетплейсах.

Народний депутат Ярослав Железняк ще у грудні 2025 року пояснював, чому витрати на "зимову тисячу" та телемарафон під час війни є недоречними.

Нагадаємо, що тіньовий тютюн позбавив бюджет 36,4 млрд грн.

Також повідомлялося, що в адміністрації Зеленського пояснили ефективність телемарафону.