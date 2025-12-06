Без хаосу, притаманного соцмережам: у Зеленського пояснили ефективність телемарафону

Телемарафон працює плідно, вважають в Офісі президента України. Він допомагає інформувати населення без конфліктів, які властиві соцмережам.

Телемарафон, який розпочав свою роботу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, як об’єднання мовників, працює ефективно. Таку думку в програмі "Мосейчук +" висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що під час війни марафон має ефективно працювати далі. Також він пояснив, що має на увазі під словом "ефективність".

Подоляк наголосив, що за допомогою марафону влада має можливість проводити певну інформаційну політику, яка, за його словами, забезпечує глядачам розуміння багатьох процесів. При цьому, вдається уникати інформаційної "конфліктності", як, підкреслив він, і так велика через соціальні мережі.

З іншого боку, марафон дає змогу фінансово підтримувати телевізійні канали, оскільки рекламного ринку в Україні сьогодні немає, наголосив радник керівника ОП.

Водночас партнери України вважають, що війна не є підставою мати єдину інформаційну протидію Російській Федерації, визнав Подоляк.

"Але вони чують аргументи", — наголосив радник.

Він зауважив, що наразі в країні існує багато різноманітних майданчиків, на яких можна вільно говорити про все, "що завгодно".

