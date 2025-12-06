Без хаоса, присущего соцсетям: у Зеленского объяснили эффективность телемарафона

Телемарафон работает плодотворно, считают в Офисе президента Украины. Он помогает информировать население без конфликтов, которые свойственны соцсетям.

Телемарафон, который начал свою работу после полномасштабного вторжения России в 2022 году, как объединение вещателей, работает эффективно. Такое мнение в программе "Мосейчук +" высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что во время войны марафон должен эффективно работать дальше. Также он объяснил, что имеет в виду под словом "эффективность".

Подоляк отметил, что с помощью марафона власть имеет возможность проводить определенную информационную политику, которая, по его словам, обеспечивает зрителям понимание многих процессов. При этом, удается избегать информационной "конфликтности", как, подчеркнул он, и так велика из-за социальных сетей.

С другой стороны, марафон позволяет финансово поддерживать телевизионные каналы, поскольку рекламного рынка в Украине сегодня нет, подчеркнул советник руководителя ОП.

В то же время партнеры Украины считают, что война не является основанием иметь единое информационное противодействие Российской Федерации, признал Подоляк.

"Но они слышат аргументы", — подчеркнул советник.

Он отметил, что сейчас в стране существует много различных площадок, на которых можно свободно говорить обо всем, "что угодно".

