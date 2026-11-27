В России оптовые цены на природный газ для внутреннего рынка превысили американские тарифы для промышленных потребителей. В Московском регионе тысяча кубометров стоит около 103 долларов против 80–95 долларов в США.

Об этом заявил директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов на форуме "Газ России — 2026", сообщает Reuters. По его словам, с октября оптовая цена газа для потребителей Московского региона составляет 8500 рублей за тысячу кубометров, или примерно 103 доллара. Для сравнения: американские промышленные предприятия платят за аналогичный объем от 80 до 95 долларов.

"С Европой цены сравнивать нельзя, но США уже продают газ своим потребителям дешевле, чем РФ", — отметил Громов.

Насколько подорожал газ в России

Рост внутренних цен на газ происходит на фоне постепенного повышения тарифов на энергоносители и коммунальные услуги в России.

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С начала полномасштабной войны против Украины стоимость газа для российского бизнеса выросла примерно на 60 %. Для населения топливо подорожало примерно в полтора раза.

В то же время российское правительство уже заложило в планы на ближайшие три года дальнейшее повышение тарифов на газ для населения.

В частности, предусмотрена индексация на 26,8 %:

в 2027 году — на 10,4%;

в 2028 году — на 7,4%;

в 2029 году — на 7%.

Таким образом, российские потребители и предприятия столкнутся с дальнейшим ростом расходов на энергоресурсы.

Для промышленности это означает рост себестоимости продукции, а для населения — дополнительную нагрузку на семейные бюджеты. Особенно ощутимой она может быть для предприятий, у которых газ является одним из ключевых ресурсов производства.

Более дорогой газ создает проблемы для России в проекте с КНР

Отдельный вопрос, возникающий в связи с ростом внутренних цен в РФ, — экономическая целесообразность строительства газопровода "Сила Сибири-2". Этот проект призван обеспечить дополнительные поставки российского природного газа в Китай. Его пропускная способность планируется на уровне до 50 млрд кубометров в год. Маршрут должен пролегать через территорию Монголии.

Для Москвы газопровод важен в связи с сокращением экспорта в Европу после начала полномасштабной войны и потерей значительной части европейского энергетического рынка. Однако повышение внутренних цен может изменить экономику будущего контракта.

По прогнозу Громова, если строительство газопровода начнётся после 2030 года, цена на газ внутри России может вырасти до 120–130 долларов за тысячу кубометров.

"И здесь возникает принципиальный вопрос: на какую ценовую формулу согласятся Россия и Китай", — отметил эксперт.

Переговоры по проекту "Сила Сибири-2" осложняются разными интересами двух стран. России нужен крупный покупатель, который мог бы восполнить часть утраченного европейского рынка. Китай, со своей стороны, заинтересован в стабильных поставках энергоносителей, но не видит необходимости соглашаться на любые условия, предлагаемые Москвой.

Цена на газ остается одним из ключевых вопросов переговоров. Пекин имеет возможность обсуждать стоимость будущих поставок с учетом собственных потребностей и альтернативных источников энергоресурсов.

Важно также то, что подписание соглашений по отдельным параметрам проекта ещё не означает окончательного согласования всех коммерческих условий.

Ранее "Фокус" сообщал, что Молдова больше не будет закупать российский газ. Там нашли альтернативу российским поставкам.

А Кыргызстан вообще угрожает РФ отобрать газовую сеть на территории страны. И всё из-за невыполнения "Газпромом" своих обещаний.