У Росії гуртові ціни на природний газ для внутрішнього ринку перевищили американські тарифи для промислових споживачів. У Московському регіоні тисяча кубометрів коштує близько 103 доларів проти 80–95 доларів у США.

Про це заявив директор енергетичного напряму Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов на форумі "Газ Росії — 2026", повідомляє Reuters. За його словами, з жовтня гуртова ціна газу для споживачів Московського регіону становить 8500 рублів за тисячу кубометрів, або приблизно 103 долари. Для порівняння, американські промислові підприємства платять за аналогічний обсяг від 80 до 95 доларів.

"З Європою ціни не можна порівнювати, але США вже продають газ своїм споживачам дешевше, ніж РФ", — зазначив Громов.

Наскільки подорожчав газ у Росії

Зростання внутрішніх цін на газ відбувається на тлі поступового підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги в Росії.

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Від початку повномасштабної війни проти України вартість газу для російського бізнесу збільшилася приблизно на 60%. Для населення паливо подорожчало орієнтовно в півтора раза.

Водночас російський уряд уже заклав у плани на найближчі три роки подальше підвищення тарифів на газ для населення.

Зокрема, передбачена індексація на 26,8%:

у 2027 році — на 10,4%;

у 2028 році — на 7,4%;

у 2029 році — на 7%.

Таким чином, російські споживачі й підприємства зіткнуться з подальшим збільшенням витрат на енергоресурси.

Для промисловості це означає зростання собівартості продукції, а для населення — додаткове навантаження на сімейні бюджети. Особливо відчутним воно може бути для підприємств, у яких газ є одним із ключових ресурсів виробництва.

Дорожчий газ створює проблеми для Росії у проєкті з КНР

Окреме питання, яке виникає через зростання внутрішніх цін у РФ, — економічна доцільність будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Цей проєкт має забезпечити додаткові поставки російського природного газу до Китаю. Його потужність планують на рівні до 50 млрд кубометрів на рік. Маршрут має пролягти через територію Монголії.

Для Москви газопровід важливий з огляду на скорочення експорту до Європи після початку повномасштабної війни та втрату значної частини європейського енергетичного ринку. Однак підвищення внутрішніх цін може змінити економіку майбутнього контракту.

За прогнозом Громова, якщо будівництво газопроводу розпочнеться після 2030 року, ціна газу всередині Росії може зрости до 120–130 доларів за тисячу кубометрів.

"І тут принципове питання, на яку цінову формулу погодяться Росія та Китай", — зазначив експерт.

Переговори щодо "Сили Сибіру-2" ускладнюються різними інтересами двох країн. Росії потрібен великий покупець, який міг би замістити частину втраченого європейського ринку. Китай, зі свого боку, зацікавлений у стабільних поставках енергоносіїв, але не має потреби погоджуватися на будь-які запропоновані Москвою умови.

Ціна газу залишається одним із ключових питань переговорів. Пекін має можливість обговорювати вартість майбутніх поставок, враховуючи власні потреби та альтернативні джерела енергоресурсів.

Важливо й те, що підписання домовленостей щодо окремих параметрів проєкту ще не означає остаточного узгодження всіх комерційних умов.

Раніше Фокус писав, що Молдова більше не купуватиме російський газ. Там знайшли альтернативу російським поставкам.

А Киргизстан взагалі погрожує РФ відібрати газову мережу на території країни. Все через невиконання "Газпромом" своїх обіцянок.