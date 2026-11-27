Минимальный месячный минимум в 2027 году всё равно будет на 2 570,21 грн меньше фактического прожиточного минимума для трудоспособного человека с учётом обязательных платежей, который составляет 12 116,21 грн.

Минимальную заработную плату на 2027 год предлагается установить на уровне 9 546 грн в месяц. Об этом говорится в проекте госбюджета Украины на следующий год, пишет OBOZ.UA.

Это на 2 570,21 грн меньше фактического прожиточного минимума для трудоспособного человека с учетом обязательных платежей, который составляет 12 116,21 грн.

Отмечается, что минимальная заработная плата устанавливается в месячном и почасовом размерах, поэтому для расчета имеет значение, как оплачивается труд.

Что предусматривает проект бюджета

Минимальная почасовая заработная плата составляет 57,50 грн в час. В 2026 году минимальная зарплата составляла 8 647 грн в месяц. Таким образом, запланированное повышение по сравнению с суммой этого года составляет 899 грн, или 10,4%.

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В то же время размер месячной зарплаты ниже фактического прожиточного минимума, поэтому те, кто получает "минималку", останутся за чертой бедности. Этот показатель был определен по ценам сентября 2026 года: он отражает стоимость базовых потребностей и для трудоспособных лиц с учетом обязательных платежей составляет 12 116,21 грн. Законодательный минимум применяется к начисленной зарплате. После уплаты налогов и сборов работник получит на руки меньшую зарплату:

718,28 грн НДФЛ (18 %);

477,3 грн военного сбора (5%).

Таким образом, она составит 7 350,42 грн.

Все ли получат повышение зарплаты?

Однако повышение минимальной заработной платы не означает, что все работники получат одинаковую надбавку. Если работнику уже начисляют сумму, превышающую новый минимум, сам пересмотр нижнего предела не обязывает работодателя повышать ему заработную плату.

Должностной оклад — лишь одна из составляющих заработной платы. И чтобы определить, требуется ли доплата до минимального уровня, работодатель рассчитывает оклад и другие выплаты, которые по закону включаются в минимальную заработную плату. Доплаты за работу в ночное время и сверхурочную работу в эту сумму не включаются.

При неполном рабочем времени минимальную гарантию рассчитывают пропорционально выполненной норме. Например, если работник отработал половину месячной нормы, его начисления сравнивают с половиной месячной минимальной заработной платы.

Напомним, что издание Фокус сообщало, что в Верховной Раде предложили урегулировать механизм пожизненных выплат бывшим депутатам Верховной Рады УССР, получившим статус "основателей современного государства Украина". Речь идет о ежемесячном пособии в размере 80% зарплаты действующего народного депутата.

Кроме того, мы сообщали, что большинство общин планируют ввести новую систему оплаты труда для педагогов детских садов с 1 января. По расчетам Министерства образования и науки, опытные работники дошкольного образования после перехода могут получать от 21 до 25 тысяч гривен.