В Верховной Раде предложили урегулировать механизм пожизненных выплат бывшим депутатам Верховной Рады УССР, получившим статус "основателей современного государства Украина". Речь идет о ежемесячном пособии в размере 80 % от зарплаты действующего народного депутата.

Согласно расследованию проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), в утвержденный перечень вошли, в частности, бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко и первый вице-премьер-министр Анатолий Кинах, которых журналисты ранее связывали с передачей России украинских бомбардировщиков и ракет.

Право на статус "Основателя современного государства Украина — народного депутата" имеют бывшие депутаты Верховной Рады УССР, проголосовавшие за Декларацию о государственном суверенитете Украины или Акт о провозглашении независимости.

Список из 386 человек, части из которых статус был присвоен посмертно, утвердил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук распоряжением от 24 августа 2026 года. Копию документа журналисты "Схем" получили от источника в парламенте.

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Среди людей, включенных в список, — бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко, экс-вице-премьер Анатолий Кинах и бывший президент Леонид Кучма.

Закон о статусе "учредителя" президент подписал в марте 2026 года. Он предусматривает пожизненное денежное содержание, однако механизм назначения и выплаты средств до сих пор не был определен. Именно эту процедуру и должна урегулировать поправка народного депутата от ВО "Батькивщина" Сергея Таруты.

Сколько денег предлагают выплачивать

Согласно поправке, лицо со статусом "учредителя" сможет по собственному заявлению получать ежемесячное пожизненное денежное содержание вместо пенсии. Его размер предлагается установить на уровне 80 % месячной зарплаты народного депутата — члена парламентского комитета. При расчете будут учитываться должностной оклад и предусмотренные законом ежемесячные надбавки.

В материале "Схем" отмечается, что выплаты предлагается начислять с даты присвоения статуса. Это означает, что после назначения пособия человек мог бы получить средства также за предыдущий период — с момента приобретения соответствующего статуса.

Поправка также предусматривает автоматический перерасчет выплат в случае повышения зарплат народных депутатов.

Почему в список попали Пустовойтенко и Кинах

Особое внимание журналисты уделили Валерию Пустовойтенко и Анатолию Кинаху в связи с их ролью в сделке 1999 года, по которой Украина передала России стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты в счет газовых долгов.

По данным предварительного расследования "Схем", тогдашний премьер-министр Пустовойтенко подписал соглашение с российской стороной, а первый вице-премьер Кинах одобрил его и направил соответствующее письмо другим министрам с пометкой "срочно". Верховная Рада это соглашение не рассматривала.

Как установили журналисты, Украина передала России 11 бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. Часть этих ракет Россия впоследствии использовала для нанесения ударов по украинским городам. Шесть бывших украинских Ту-160, по данным расследования, в настоящее время находятся на вооружении российской армии.

На вопрос журналистов, почему бомбардировщики были переданы без решения парламента, Пустовойтенко ответил, что не помнит такой передачи.

Что говорят члены комиссии о списке "учредителей"

Вопрос о присвоении и лишении статуса "основателя" рассматривает специальная комиссия. Её возглавил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, заместителем стал Сергей Тарута. В состав комиссии также вошли народные депутаты, руководство Аппарата парламента и председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров.

Действующий закон предусматривает, что статус не может быть предоставлен лицам, совершавшим действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение её суверенитета или создание угрозы национальной безопасности. В то же время конкретные критерии в документе не уточняются.

Народный депутат Николай Княжицкий в комментарии "Схемам" заявил, что не считает Пустовойтенко и Кинаха "врагами украинского государства". По его словам, закон не содержал четких критериев, поэтому члены комиссии обсуждали их отдельно.

Глава Института национальной памяти Александр Алфёров сообщил журналистам, что институт выразил свою позицию в отношении кандидатов. Что касается Пустовойтенко и Кинаха, он уточнил: "Мы их не рекомендовали".

Народный депутат Роман Лозинский, в свою очередь, заявил, что комиссия рассматривала кандидатуры обоих бывших чиновников, но он не считает, что они соответствуют статусу "учредителей". По его словам, большинство членов комиссии поддержало отдельных кандидатов.

Лозинский также рассказал, что в ходе обсуждения комиссия учитывала, в частности, голосование по Харьковским соглашениям 2010 года, языковой закон Кивалова-Колесниченко и так называемые "диктаторские законы" от 16 января 2014 года.

Есть ли замечания по поводу законодательной инициативы?

Поправку о пожизненных выплатах включили в законопроект о приватизации государственного имущества. В замечаниях Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады указано, что документ содержит изменения в ряд законов, не связанных с управлением государственной собственностью и приватизацией.

Журналисты "Схем" обратились к Сергею Таруте с вопросами о том, во сколько обойдутся выплаты бюджету, почему соответствующую поправку внесли именно в законопроект о приватизации и как он оценивает включение Пустовойтенко и Кинаха в список. На момент публикации редакция ответа не получила.

В сентябре 2026 года народные депутаты Роман Лозинский, Владимир Вятрович и Анна Бондарь зарегистрировали альтернативный законопроект. Он предусматривает расширение перечня оснований для отказа в присвоении статуса "учредителя", а также предлагает урегулировать вопрос об избежании двойных выплат. Документ находится на рассмотрении парламентских комитетов.

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