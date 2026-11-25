У Верховній Раді запропонували врегулювати механізм довічних виплат колишнім депутатам Верховної Ради УРСР, які отримали статус "засновників сучасної держави Україна". Йдеться про щомісячне утримання в розмірі 80% зарплати чинного народного депутата.

Згідно із розслідуванням проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), до затвердженого переліку потрапили, зокрема, колишні прем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко та перший віцепрем’єр-міністр Анатолій Кінах, яких журналісти раніше пов’язували з передачею Росії українських бомбардувальників і ракет.

Право на статус "Засновника сучасної держави Україна — народного депутата" мають колишні депутати Верховної Ради УРСР, які голосували за Декларацію про державний суверенітет України або Акт проголошення незалежності.

Перелік із 386 осіб, частині з яких статус надали посмертно, затвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядженням від 24 серпня 2026 року. Копію документа журналісти "Схем" отримали від джерела в парламенті.

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Серед людей у списку — колишній прем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко, ексвіцепрем’єр Анатолій Кінах і колишній президент Леонід Кучма.

Закон про статус "засновника" президент підписав у березні 2026 року. Він передбачає довічне грошове утримання, однак механізм призначення та виплати коштів досі не був визначений. Саме цю процедуру і має врегулювати поправка нардепа від ВО "Батьківщина" Сергія Тарути.

Скільки грошей пропонують виплачувати

Згідно з поправкою, людина зі статусом "засновника" зможе за власною заявою отримувати щомісячне довічне грошове утримання замість пенсії. Його розмір пропонують встановити на рівні 80% місячної зарплати народного депутата — члена парламентського комітету. Під час розрахунку враховуватимуть посадовий оклад і передбачені законом щомісячні надбавки.

У матеріалі "Схем" зазначається, що виплати пропонують нараховувати з дати надання статусу. Це означає, що після призначення утримання людина могла б отримати кошти також за попередній період — від моменту набуття відповідного статусу.

Поправка також передбачає автоматичний перерахунок виплат у разі підвищення зарплат народних депутатів.

Чому до списку потрапили Пустовойтенко та Кінах

Окрему увагу журналісти звернули на Валерія Пустовойтенка й Анатолія Кінаха через їхню роль в угоді 1999 року, за якою Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети в рахунок газових боргів.

За даними попереднього розслідування "Схем", тодішній прем’єр-міністр Пустовойтенко підписав угоду з російською стороною, а перший віцепрем’єр Кінах її погодив і надіслав відповідний лист іншим міністрам із позначкою "терміново". Верховна Рада цю угоду не розглядала.

Як встановили журналісти, Україні передали Росії 11 бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55. Частину цих ракет Росія згодом використала для ударів по українських містах. Шість колишніх українських Ту-160, за даними розслідування, нині перебувають на озброєнні російської армії.

На запитання журналістів, чому бомбардувальники передали без рішення парламенту, Пустовойтенко відповів, що не пам’ятає такого передання.

Що кажуть члени комісії щодо переліку "засновників"

Питання про надання та позбавлення статусу "засновника" розглядає спеціальна комісія. Її очолив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, заступником став Сергій Тарута. До складу також увійшли народні депутати, керівництво Апарату парламенту та голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Чинний закон передбачає, що статус не можна надавати людям, які вчиняли дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету або створення загрози національній безпеці. Водночас конкретні критерії в документі не деталізовані.

Народний депутат Микола Княжицький у коментарі "Схемам" заявив, що не вважає Пустовойтенка та Кінаха "ворогами української держави". За його словами, закон не містив чітких критеріїв, тому члени комісії обговорювали їх окремо.

Голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров повідомив журналістам, що інституція висловила свою позицію щодо кандидатів. Стосовно Пустовойтенка та Кінаха він уточнив: "Ми не рекомендували".

Народний депутат Роман Лозинський, зі свого боку, заявив, що комісія розглядала кандидатури обох колишніх посадовців, але він не вважає, що вони відповідають статусу "засновників". За його словами, більшість членів комісії підтримала окремих кандидатів.

Лозинський також розповів, що під час обговорення комісія враховувала, зокрема, голосування за Харківські угоди 2010 року, мовний закон Ківалова-Колесніченка та так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Чи є зауваження до законодавчої ініціативи

Поправку про довічні виплати включили до законопроєкту про приватизацію державного майна. У зауваженнях Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради вказано, що документ містить зміни до низки законів, які не пов’язані з управлінням державною власністю та приватизацією.

Журналісти "Схем" звернулися до Сергія Тарути із запитаннями про те, скільки коштуватимуть виплати для бюджету, чому відповідну поправку внесли саме до законопроєкту про приватизацію та як він оцінює включення Пустовойтенка й Кінаха до списку. На момент публікації редакція відповіді не отримала.

У вересні 2026 року народні депутати Роман Лозинський, Володимир В’ятрович і Ганна Бондар зареєстрували альтернативний законопроєкт. Він передбачає розширення переліку підстав для відмови в наданні статусу "засновника", а також пропонує врегулювати питання уникнення подвійних виплат. Документ перебуває на розгляді парламентських комітетів.

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